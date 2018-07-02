Испания проиграла из-за страха

Испания проиграла сборной России на чемпионате мира по футболу 2018 года из-за страха поражения, сообщает местное издание Granada Hoy.

По мнению автора статьи, страх неудачи был заметен в каждом движении каждого испанского футболиста в абсолютно всех матчах мундиаля. Именно это, уверен Франсиско Ортега, и стало причиной вчерашнего поражения Испании и ее не лучшей игры в предыдущих встречах турнира.

«Домик оказался карточным», — посетовал журналист.

Также он отметил, что «рушиться» испанский дом начал после отставки главного тренера Хулена Лопетеги за несколько дней до старта первенства мира, а закончил после промаха с пенальти форварда команды Яго Аспаса