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Испания проиграла из-за страха
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Испания проиграла из-за страха 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Reuters
Испания проиграла сборной России на чемпионате мира по футболу 2018 года из-за страха поражения, сообщает местное издание Granada Hoy.
По мнению автора статьи, страх неудачи был заметен в каждом движении каждого испанского футболиста в абсолютно всех матчах мундиаля. Именно это, уверен Франсиско Ортега, и стало причиной вчерашнего поражения Испании и ее не лучшей игры в предыдущих встречах турнира.
«Домик оказался карточным», — посетовал журналист.
Также он отметил, что «рушиться» испанский дом начал после отставки главного тренера Хулена Лопетеги за несколько дней до старта первенства мира, а закончил после промаха с пенальти форварда команды Яго Аспаса.
Накануне сборная Испании в серии пенальти проиграла России в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2018 года. Основное время игры завершилось со счетом 1:1, причем оба мяча забили россияне — защитник Сергей Игнашевич в свои ворота и нападающий Артем Дзюба в чужие. В дополнительное время команды голов не забили, а в серии пенальти вратарь сборной России Игорь Акинфеев отразил удары испанцев Коке и Яго Аспаса, принеся своей команде победу со счетом 3:4.
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