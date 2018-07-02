Воры в законе договорились о мире на время ЧМ

Российские криминальные авторитеты дали обязательство не совершать преступлений во время ЧМ-2018. Об этом сообщает «Ура.ру».

По данным агентства, московские правоохранители провели встречу с «ворами в законе». Представителям криминального мира пригрозили ответственностью за действия их «подручных», посоветовали быть «скромнее» и не ездить по столице «кортежами».

По мнению правоохранителей, иностранных болельщиков могло смутить, что «законники» ездят по Москве на бронированных лимузинах в сопровождении кортежей охраны.

«Ура.ру» отмечает, что рекомендации силовиков коснулись кавказских криминальных авторитетов: Вагифа Сулейманова (Вагиф), Кахабера Парпалию (Каха Гальский), Эдуарда Асатряна (Эдик Осетрина) и других. «Славянские» авторитеты «в обычной жизни ведут себя скромно», подчеркивает агентство.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что за девять дней ЧМ более 400 человек пожаловались на карманников с московской Никольской улицы. В основном жертвами воров становились иностранцы. По данным Mash, полиции пришлось создать специальную группу из 50 оперативников, которые занимаются поисками карманников.