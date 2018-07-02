Песков заявил, что Путин от всей души болел за сборную России в мачте с Испанией

Российский лидер Владимир Путин от всей души болел за национальную команду в матче чемпионата мира по футболу 2018 года Россия — Испания, который завершился победой российской сборной, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков «Он (президент. — RT) болел, как все россияне болели — от всей души», — рассказал Песков. Ранее стало известно, что более 350 тыс. пассажиров Московского метрополитена посмотрели матч ЧМ-2018 между российской и испанской сборными. 1 июля команда России в серии пенальти обыграла Испанию в матче 1/8 финала чемпионата мира. Теперь российским футболистам предстоит встретиться со сборной Хорватии.