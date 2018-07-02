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Черчесов: «Праздновать пока нечего»
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Черчесов: «Праздновать пока нечего» 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Reuters
Сборной России по футболу «пока нечего» праздновать, заявил «Московскому комсомольцу» ее главный тренер Станислав Черчесов.
По его словам, после победы над Испанией в 1/8 финала и, как следствие, выхода России в четвертьфинал чемпионата мира по футболу 2018 года, игроки и тренерский штаб не пили шампанское в раздевалке, так как праздновать им «пока нечего».
Тем менее Черчесов признался, что позволил футболистам попраздновать «пару минут», а затем призвал их готовиться к следующей игре.
Также главный тренер российской команды отметил, что победа над Испанией — это награда от «футбольного бога», который преподнес ее игрокам, тренерскому штабу и Российскому футбольному союзу за «серьезную» подготовку к мундиалю и «ответственный» настрой на матч.
Накануне сборная Россия победила Испанию в серии пенальти и вышла в 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2018 года.
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