Черчесов: «Праздновать пока нечего»

По его словам, после победы над Испанией в 1/8 финала и, как следствие, выхода России в четвертьфинал чемпионата мира по футболу 2018 года, игроки и тренерский штаб не пили шампанское в раздевалке, так как праздновать им «пока нечего».

Тем менее Черчесов признался, что позволил футболистам попраздновать «пару минут», а затем призвал их готовиться к следующей игре.

Также главный тренер российской команды отметил, что победа над Испанией — это награда от «футбольного бога», который преподнес ее игрокам, тренерскому штабу и Российскому футбольному союзу за «серьезную» подготовку к мундиалю и «ответственный» настрой на матч.

Накануне сборная Россия победила Испанию в серии пенальти и вышла в 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2018 года.