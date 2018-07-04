Ещё
«Нога Акинфеева» повысила спрос на сторублевки
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Нога Акинфеева» повысила спрос на сторублевки 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пластиковая сторублевка, с «пророческой» голограммой, вызвала ажиотаж среди иностранных болельщиков ЧМ-2018. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Интерес к купюре связан с голограммой, на которой футболист отбивает мяч. Это изображение назвали «пророческим» из-за схожести с пенальти, которое отразил вратарь сборной РФ Игорь Акинфеев во время матча с Испанией.
По данным «КП», в городах, где проходит чемпионат мира, купюра может стоить дороже тысячи рублей.
Нумизмат Василий Кулинич назвал самыми активными покупателями сторублевки китайцев. По словам Кулинича, китайские болельщики покупают их «целыми блоками, по тысяче штук».
Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на данные сервиса «Юла», купюру продают по цене от 250 рублей во Владивостоке до пяти тысяч рублей в Севастополе.
Сборная РФ в 1/8 финала по пенальти обыграла команду Испании. Матч закончился ничьей (1:1), а серия пенальти — со счетом 4:3 в пользу России.
В заключительном ударе испанцев с 11-метровой отметки Акинфеев отразил мяч Яго Аспаса ногой.
Комментарии  Ещё 38 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мы видели результаты допинговых тестов россиян»94
Появилось видео осквернения памятника Черенкову40
Макаревич прокомментировал «победобесие» в РФ433
Уткин откровенно рассказал о заработках комментаторов47
Врач объяснил след от укола на руке Дзюбы3
Видео
01:24
В футболе разразился новый допинговый скандал
Футбол Легкая атлетика
03:34
«Повезло»: Канчельскис осудил Черчесова
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:30
Стало известно, кто научил Акинфеева легендарному сейву
Футбол Прочее
01:53
Английские фанаты устроили драку в метро
Футбол ЧМ по футболу 2018
10:06
Что вы не знали о футбольном первенстве
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:43
Английские болельщики: в России очень дружелюбные люди
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:23
«Мы видели результаты допинговых тестов россиян»
Футбол
01:00
Месси сбежал с базы сборной после поражения на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:34
Успехи России на ЧМ сравнили с «потемкинскими деревнями»
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:51
Определились все четвертьфиналисты ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение