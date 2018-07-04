«Нога Акинфеева» повысила спрос на сторублевки

Пластиковая сторублевка, с «пророческой» голограммой, вызвала ажиотаж среди иностранных болельщиков ЧМ-2018. Об этом пишет « Комсомольская правда ».

Интерес к купюре связан с голограммой, на которой футболист отбивает мяч. Это изображение назвали «пророческим» из-за схожести с пенальти, которое отразил вратарь сборной РФ Игорь Акинфеев во время матча с Испанией.

По данным «КП», в городах, где проходит чемпионат мира, купюра может стоить дороже тысячи рублей.

Нумизмат Василий Кулинич назвал самыми активными покупателями сторублевки китайцев. По словам Кулинича, китайские болельщики покупают их «целыми блоками, по тысяче штук».

Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на данные сервиса «Юла», купюру продают по цене от 250 рублей во Владивостоке до пяти тысяч рублей в Севастополе.

Сборная РФ в 1/8 финала по пенальти обыграла команду Испании. Матч закончился ничьей (1:1), а серия пенальти — со счетом 4:3 в пользу России.