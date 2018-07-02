Шмейхель оценил игру Неймара на ЧМ-2018 по футболу

Чемпион Европы по футболу и ведущий шоу на RT Петер Шмейхель поделился мнением об игре нападающего сборной Бразилии Неймара на чемпионате мира 2018 года.

«В сборной Бразилии на плечи Неймара возложена слишком большая ответственность. При этом можно смело сказать, что на чемпионате мира в России он играет не лучшим образом. Думаю, его звезда немного померкла. По моему мнению, лучшим игроком «селесао» на мундиале является Филиппе Коутиньо. Он поддерживает свою репутацию. Они всё время ищут Неймара. Даже если атака развивается по правому краю, они смотрят, где он находится. Но он не создаёт что-то опасное. А Коутиньо — делает это», — заявил Шмейхель.

Ранее он поделился мнением о матче Хорватия — Дания на ЧМ-2018 по футболу.