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Фанаты потребовали переигровки матча Колумбия-Англия
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Фанаты потребовали переигровки матча Колумбия-Англия 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
На портале Change.org опубликовали петицию с требованием переиграть матч 1/8 финала ЧМ-2018, в котором встретились сборные Колумбии и Англии.
Петицию подписали почти 280 тысяч человек. Ее автор Хуан Диего Гарсия заявил, что во время матча произошли два спорных момента, которые не были рассмотрены системой видеопомощи арбитрам (VAR). В петиции отмечается, что эти моменты «оказали огромное влияние на развитие и окончательный результат игры».
Речь идет о пенальти, назначенном американским арбитром Марком Гейгером в ворота колумбийцев, а также об отменённом голе Карлоса Бакки в дополнительное время матча.
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