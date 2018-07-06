Фанаты потребовали переигровки матча Колумбия-Англия

На портале Change.org опубликовали петицию с требованием переиграть матч 1/8 финала ЧМ-2018, в котором встретились сборные Колумбии и Англии.

Петицию подписали почти 280 тысяч человек. Ее автор Хуан Диего Гарсия заявил, что во время матча произошли два спорных момента, которые не были рассмотрены системой видеопомощи арбитрам (VAR). В петиции отмечается, что эти моменты «оказали огромное влияние на развитие и окончательный результат игры».