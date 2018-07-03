Акинфеева «свергли с трона»

Официальный паблик чемпионата мира по футболу 2018 года в соцсети «ВКонтакте» опубликовал сравнительную статистику выступлений вратарей сборных России и Хорватии на мундиале.

Так, из шести показателей россиянин Игорь Акинфеев оказался лучше хорвата Даниела Субашича лишь по количеству сейвов — 14 против семи.

По одному показателю голкиперы оказались равны — оба сделали по четыре выноса, — а по всем остальным Субашич превзошел Акинфеева: и по количеству передач (100 против 92), и по их точности (77% против 55%), и по количеству пропущенных мячей (один против пяти), и по проценту отраженных ударов (0,875% против 0,737%).

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«Что-то не то», — удивился один из комментаторов.

Некоторые другие пользователи поддержали его мнение, сделав вывод, что «Игорь по статистике вообще ни о чем».

Однако подавляющее большинство комментаторов не обратили на эти цифры никакого внимания, назвав Акинфеева «лучшим», «героем» и «спасителем» России.