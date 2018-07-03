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Акинфеева «свергли с трона»
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Акинфеева «свергли с трона» 

Рамблер 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Официальный паблик чемпионата мира по футболу 2018 года в соцсети «ВКонтакте» опубликовал сравнительную статистику выступлений вратарей сборных России и Хорватии на мундиале.
Так, из шести показателей россиянин Игорь Акинфеев оказался лучше хорвата Даниела Субашича лишь по количеству сейвов — 14 против семи.
По одному показателю голкиперы оказались равны — оба сделали по четыре выноса, — а по всем остальным Субашич превзошел Акинфеева: и по количеству передач (100 против 92), и по их точности (77% против 55%), и по количеству пропущенных мячей (один против пяти), и по проценту отраженных ударов (0,875% против 0,737%).
vk.com
«Что-то не то», — удивился один из комментаторов.
Некоторые другие пользователи поддержали его мнение, сделав вывод, что «Игорь по статистике вообще ни о чем».
Однако подавляющее большинство комментаторов не обратили на эти цифры никакого внимания, назвав Акинфеева «лучшим», «героем» и «спасителем» России.
Комментарии3  Ещё 65 источников 
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