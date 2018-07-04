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Россия отказалась приглашать Мэй на ЧМ
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Россия отказалась повторно приглашать Мэй на ЧМ 

Рамблер 3 часа назад
Посольство России в Великобритании опровергло информацию британского издания The Guardian о том, что Россия повторно отправила премьер-министру Терезе Мэй приглашение посетить чемпионат мира по футболу.
«Индивидуальные приглашения британским политикам на чемпионат мира не направлялись и, соответственно, не отзывались», — говорится в сообщении на сайте посольства.
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Российские дипломаты подчеркнули, что никого специально не «завлекают», однако возможность поддержать свою команду есть у официальных лиц всех стран, в том числе Великобритании.
«Если официальные лица королевства все же захотят приехать, их примут с тем же гостеприимством, как и игроков сборной Англии и их болельщиков», — сказали в посольстве.
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