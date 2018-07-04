Россия отказалась приглашать Мэй на ЧМ

Посольство России в Великобритании опровергло информацию британского издания The Guardian о том, что Россия повторно отправила премьер-министру Терезе Мэй приглашение посетить чемпионат мира по футболу.
«Индивидуальные приглашения британским политикам на чемпионат мира не направлялись и, соответственно, не отзывались», — говорится в сообщении на сайте посольства.
Российские дипломаты подчеркнули, что никого специально не «завлекают», однако возможность поддержать свою команду есть у официальных лиц всех стран, в том числе Великобритании.
«Если официальные лица королевства все же захотят приехать, их примут с тем же гостеприимством, как и игроков сборной Англии и их болельщиков», — сказали в посольстве.