Россия отказалась приглашать Мэй на ЧМ

Россия отказалась повторно приглашать Мэй на ЧМ

Посольство России в Великобритании опровергло информацию британского издания The Guardian о том, что Россия повторно отправила премьер-министру Терезе Мэй приглашение посетить чемпионат мира по футболу.

«Индивидуальные приглашения британским политикам на чемпионат мира не направлялись и, соответственно, не отзывались», — говорится в сообщении на сайте посольства.

Российские дипломаты подчеркнули, что никого специально не «завлекают», однако возможность поддержать свою команду есть у официальных лиц всех стран, в том числе Великобритании.