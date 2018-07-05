Ещё
FIFA наказала защитника сборной РФ
Далее:
Читайте также:
Ещё

FIFA наказала защитника сборной РФ 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Международная федерация футбола (FIFA) оштрафовала защитника московского «Спартака» и сборной России Илью Кутепова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, размер штрафа составил 7 500 фунтов. Такое наказание к Кутепову применили из-за желтой карточки, полученной во время игры с Испанией.
Mash отмечает, что FIFA штрафует не за все виды нарушений, но за «удержание соперника» штраф полагается.
Сборная России 1 июля в 1/8 финала по пенальти обыграла команду Испании. Матч закончился ничьей (1:1), а серия пенальти — со счетом 4:3 в пользу россиян.
Кутепов во время игры получил желтую карточку за фол против Иско.
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Болельщик попросил у России политическое убежище15
Она отбивает мячи не хуже Акинфеева17
Россия оставит сборную без денег за ЧМ94
Россия отказалась приглашать Мэй на ЧМ149
Стал известен следующий клуб Дзюбы32
Видео
00:36
Россия оставит сборную без денег за ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:56
Головин объяснил пенальти с закрытыми глазами
Футбол
00:23
Россия отказалась приглашать Мэй на ЧМ
ЧМ по футболу 2018
05:36
Аршавин поставил Россию на последнее место
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:25
Еще две команды на ЧМ лишились тренеров
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:24
В футболе разразился новый допинговый скандал
Футбол Легкая атлетика
00:23
Украинский тренер объявил бойкот сборной России
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:34
«Повезло»: Канчельскис осудил Черчесова
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:44
Стал известен следующий клуб Дзюбы
Футбол
00:30
Стало известно, кто научил Акинфеева легендарному сейву
Футбол Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение