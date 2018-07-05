FIFA наказала защитника сборной РФ

Международная федерация футбола (FIFA) оштрафовала защитника московского «Спартака» и сборной России Илью Кутепова . Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, размер штрафа составил 7 500 фунтов. Такое наказание к Кутепову применили из-за желтой карточки, полученной во время игры с Испанией.

Mash отмечает, что FIFA штрафует не за все виды нарушений, но за «удержание соперника» штраф полагается.

Сборная России 1 июля в 1/8 финала по пенальти обыграла команду Испании. Матч закончился ничьей (1:1), а серия пенальти — со счетом 4:3 в пользу россиян.

Кутепов во время игры получил желтую карточку за фол против Иско.