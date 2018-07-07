Ещё
Англия вышла в полуфинал ЧМ
Далее:
Читайте также:
Ещё
Озвучен стартовый состав России на матч с Хорватией
Озвучен стартовый состав России на матч с Хорватией

Сборная Англии вышла в полуфинал ЧМ-2018 

Газета.Ru 59 минут назад
Фото: @fifaworldcup_ru
Сборная Англии одержала победу над командой Швеции в четвертьфинале чемпионата мира 2018 года и вышла в следующий раунд, сообщает "Советский спорт".
Встреча, прошедшая в Самаре, завершилась со счетом 2:0 в пользу родоначальников футбола. В составе победителей отличились Гарри Магир и Деле Алли. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
В полуфинале мирового первенства сборная Англии сыграет с победителем встречи между командами России и Хорватии.
Чемпионат мира. 1/2 финалаШвеция — Англия — 0:2Голы: 0:1 — Магир, 30; 0:2 — Алли, 58
Газета.Ru: последние новости
Известный специалист назвал счет в матче Россия - Хорватия на ЧМ-2018 Россия не приглашала британских политиков на чемпионат мира - 2018 Все билеты на матч Россия - Хорватия проданы
Комментарии4  Ещё 69 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
За миллиарды долларов: раскрыт «заговор» в матче России с Хорватией724
Ирина Шейк и Наталья Водянова разделись ради сборной21
Выступающий в РФ баскетболист погиб в перестрелке18
Сборная России обратилась к болельщикам73
Шведских футболистов эвакуировали в Самаре10
Видео
00:42
Уткин провокационно высказался о сборной России
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:15
Овечкин прокомментировал успех сборной
Хоккей Зимние виды спорта
00:19
«Зенит» спародировал симуляции Неймара
Футбол Киберспорт
00:36
Сборная России обратилась к болельщикам
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:36
Россияне нашли способ накликать беду на Хорватию
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:36
За миллиарды долларов: раскрыт «заговор» в матче России с Хорватией
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:36
Россия оставит сборную без денег за ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:22
В Москве умер иностранный болельщик
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:42
Кокошник стал главным сувениром мундиаля
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:46
Граффити Черчесова в Питере хотели удалить. Почему?
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение