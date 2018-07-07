Англия вышла в полуфинал ЧМ

Сборная Англии вышла в полуфинал ЧМ-2018

Сборная Англии одержала победу над командой Швеции в четвертьфинале чемпионата мира 2018 года и вышла в следующий раунд, сообщает "Советский спорт"

Встреча, прошедшая в Самаре, завершилась со счетом 2:0 в пользу родоначальников футбола. В составе победителей отличились Гарри Магир и Деле Алли. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В полуфинале мирового первенства сборная Англии сыграет с победителем встречи между командами России и Хорватии.

Чемпионат мира. 1/2 финалаШвеция — Англия — 0:2Голы: 0:1 — Магир, 30; 0:2 — Алли, 58