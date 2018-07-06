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Путин дал оценку ЧМ в России
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Путин оценил уровень проведения ЧМ в России 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: ТАСС
Президент Владимир Путин на встрече в Кремле с легендами мирового футбола заявил, что чемпионат мира по футболу в России проходит на высокой ноте.
Президент также заявил, что после ЧМ-2018 по футболу российские власти проведут совещание с представителями спортивного сообщества и обсудят план дальнейшего использования инфраструктуры мундиаля, передает РИА «Новости».
В пятницу Путин проводит в Кремле встречу с легендами мирового футбола. На нее приглашены обладатель Кубка конфедераций 1999 года в составе мексиканской сборной Хорхе Кампос, чемпион мира 1990 года в составе сборной Германии Лотар Маттеус, чемпион Европы 1988 года из голландской сборной Марко ван Бастен. Также на встрече с Путиным присутствуют чемпион Европы 1992 года датчанин Петер Шмейхель, лучший игрок ЧМ-2010 уругваец Диего Форлан, шестикратный чемпион Англии и победитель Лиги чемпионов 2008 года Рио Фердинанд, бронзовый призер чемпионата мира-2015 англичанка Александра Скотт, бронзовый призер чемпионата мира 1998 года хорват Звонимир Бобан.
Кроме того, на встрече присутствуют глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, помощник президента Игорь Левитин и первый вице-президент Российского футбольного союза олимпийский чемпион 1956 года Никита Симонян.
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