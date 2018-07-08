Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России

Немецкий журналист Хайо Зеппельт из Ассоциации немецких региональных общественных телерадиокомпаний ARD выступил с критикой в адрес Международной федерации футбола (ФИФА), заявив о непрозрачности антидопинговых процедур в России. Его статья опубликована на сайте sportschau.de

Журналист также отмечает, что в России ФИФА никому «не разрешает заглянуть за кулисы допинг-контроля, хотя на предыдущих чемпионатах мира работали независимые наблюдатели ВАДА ».

«И все это в принимающей стране с очень специфическим прошлым. Критики жалуются на это, особенно учитывая тот факт, что после российского допингового скандала здесь до сих пор нет аккредитованной ВАДА контрольной лаборатории», — говорится в публикации.

Зеппельт обращает внимание и на то, что на чемпионате нет внешних и независимых экспертов.

«Взятие проб, транспортировка и тестирование образцов — ФИФА все делает самостоятельно», — констатирует журналист.

Зеппельт отмечает, что допинг-тестирование на чемпионате мира по футболу — это огромная логистическая задача. Не только из-за огромного расстояния между точками в самой большой стране мира, но и потому, что все образцы необходимо безопасно транспортировать в Швейцарию, где они анализируются в контрольной лаборатории в Лозанне.

«Все допинговые образцы, взятые на чемпионате мира по футболу, будь то кровь или моча, будут проанализированы в Швейцарии из-за продолжающегося приостановления работы российской допинг-контрольной лаборатории. Использование воздушного транспорта для перевозки образцов, безусловно, сопряжено с огромными дополнительными расходами для ФИФА», — пишет он.

Зеппельт — автор нескольких фильмов о применении допинга в российском спорте. В декабре 2014 года на ARD вышел его документальный фильм «Тайны о допинге: Как Россия делает своих победителей», а еще через два года «Тайны о допинге: Российские отвлекающие маневры». В Россию на чемпионат мира Зеппельт не поехал из соображений безопасности. Такое решение было принято ARD после переговоров с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом.