Англия удвоила преимущество перед Швецией

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Англии Деле Алли забил второй гол в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу с национальной командой Швеции.
Алли отличился на 58-й минуте после передачи хавбека Джесси Лингарда. Счёт стал 2:0 в пользу англичан. Матч Швеция — Англия проходит в эти минуты в Самаре на стадионе «Самара Арена». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Напомним, в 1/8 финала мирового первенства англичане обыграли сборную Колумбии (1:1, 4:3 по пенальти), шведы оказались сильнее национальной команды Швейцарии (1:0).
Чемпионат мира—2018 проходит на 12 стадионах в 11 городах России. Финальный матч состоится 15 июля в Москве.