Озвучен стартовый состав России на матч с Хорватией 

Стал известен стартовый состав сборной России на матч 1/4 финала ЧМ против Хорватии. Место в воротах россиян займет Игорь Акинфеев, на поле выйдут Марио Фернандес, Илья Кутепов, Сергей Игнашевич, Федор Кудряшов, Роман Зобнин, Далер Кузяев, Александр Головин, Денис Черышев, Александр Самедов и Артем Дзюба, говорится в сообщении российской сборной в Twitter.
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Стартовый состав @TeamRussia на матч с Хорватией#worldcup #RUSCRO #ВместеМыКоманда pic.twitter.com/SPdlQ0Dqpa— Сборная России (@TeamRussia) 7 июля 2018 г.
Тренер команды Станислав Черчесов решил поменять схему игры сборной России после матча с Испанцами.
«Если игру 1/8 финала мы начинали с пятью защитниками, то в матче с хорватами тренерский штаб решил насытить центральную линию. Вместо Юрия Жиркова в основе выйдет Денис Черышев», — пишет телеграмм-канал «Мутко против».
Матч России с Хорватией состоится сегодня в 21.00 в Сочи на стадионе «Фишт».