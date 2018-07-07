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Озвучен стартовый состав России на матч с Хорватией
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Озвучен стартовый состав России на матч с Хорватией 

Рамблер 2 часа назад
Стал известен стартовый состав сборной России на матч 1/4 финала ЧМ против Хорватии. Место в воротах россиян займет Игорь Акинфеев, на поле выйдут Марио Фернандес, Илья Кутепов, Сергей Игнашевич, Федор Кудряшов, Роман Зобнин, Далер Кузяев, Александр Головин, Денис Черышев, Александр Самедов и Артем Дзюба, говорится в сообщении российской сборной в Twitter.
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Тренер команды Станислав Черчесов решил поменять схему игры сборной России после матча с Испанцами.
«Если игру 1/8 финала мы начинали с пятью защитниками, то в матче с хорватами тренерский штаб решил насытить центральную линию. Вместо Юрия Жиркова в основе выйдет Денис Черышев», — пишет телеграмм-канал «Мутко против».
Матч России с Хорватией состоится сегодня в 21.00 в Сочи на стадионе «Фишт».
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