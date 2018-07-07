Озвучен стартовый состав России на матч с Хорватией

Тренер команды Станислав Черчесов решил поменять схему игры сборной России после матча с Испанцами.

«Если игру 1/8 финала мы начинали с пятью защитниками, то в матче с хорватами тренерский штаб решил насытить центральную линию. Вместо Юрия Жиркова в основе выйдет Денис Черышев», — пишет телеграмм-канал «Мутко против».

Матч России с Хорватией состоится сегодня в 21.00 в Сочи на стадионе «Фишт».