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Роналду страстно утешили после вылета с ЧМ
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Роналду страстно утешили после вылета с ЧМ 

Рамблер 56 минут назад
Фото: Instagram
Подруга португальского футболиста Криштиану Роналду Джорджина Родригес опубликовала в Instagram фото совместного отдыха на яхте после возвращения Роналду с ЧМ-2018.
На одном из снимков пара целуется, а на другом они запечатлены вместе со старшим сыном футболиста, Криштиану Роналду-младшим.
Роналду и Родригес вместе с конца 2016 года. В ноябре 2017-го девушка родила дочь от футболиста. Летом 2018-го пара планирует пожениться.
Сборная Португалии уступила в 1/8 финала ЧМ-2018 команде Уругвая со счётом 1:2 и не смогла выйти в четвертьфинал.
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