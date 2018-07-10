Роналду страстно утешили после вылета с ЧМ

Подруга португальского футболиста Криштиану Роналду Джорджина Родригес опубликовала в Instagram фото совместного отдыха на яхте после возвращения Роналду с ЧМ-2018.

На одном из снимков пара целуется, а на другом они запечатлены вместе со старшим сыном футболиста, Криштиану Роналду-младшим.

Публикация от Georgina Rodríguez (@georginagio) 8 Июл 2018 в 11:26 PDT

Роналду и Родригес вместе с конца 2016 года. В ноябре 2017-го девушка родила дочь от футболиста. Летом 2018-го пара планирует пожениться.

Сборная Португалии уступила в 1/8 финала ЧМ-2018 команде Уругвая со счётом 1:2 и не смогла выйти в четвертьфинал.