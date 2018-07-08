Почему за поражение России никому не стыдно

Спасибо, ребята

После чуда в «Лужниках» — исторической победы над испанцами — прошла почти неделя, и настал очередной важнейший день в жизни сборной России. Четвертьфинальный матч с хорватами проводился в Сочи. Жарко было и на «Фиште», и за его пределами. «Лента.ру» — о подробностях противостояния с «шашечными».

Триумф в поединке с испанцами вдохнул в болельщиков оптимизм, даже слишком много оптимизма. Фанаты, вместе со сборной одолевшие «Красную фурию», жаждали продолжения банкета. Хорваты виделись им если не слабой оппозицией команде Станислава Черчесова, то уж точно вполне проходимым соперником.

И это было одним из главных заблуждений рядового болельщика перед матчем. Эксперты в один голос говорили, нет, кричали о силе хорватской команды. Призывали уважать соперника и помнить о том, что нынешнее поколение «шашечных» гораздо сильнее тех же испанцев. В каждой линии атаки у тренера балканской сборной Златко Далича есть по одному, а то и по несколько исполнителей топ-уровня. Из 23 игроков в составе сборной Хорватии лишь двое представляют национальный чемпионат. Для сравнения (довольно очевидного, но и не менее показательного) — лишь двое российский футболистов представляют зарубежные первенства: Денис Челышев, являющийся воспитанником испанского футбола, и Владимир Габулов — третий вратарь сборной, решивший на закате карьеры поискать счастья в чемпионате Бельгии.

Особенно выделялась средняя линия хорватов, где особняком стоят Лука Модрич из мадридского «Реала» и Иван Ракитич из каталонской «Барселоны». Это они отправили домой Месси и компанию, они же вывели команду в плей-офф, где в первом раунде пусть и со скрипом (еще свежа память о незабитом Модричем пенальти на исходе дополнительного времени), но затащили хорватов в четвертьфинал.

Грозные имена в составе соперника если и пугали Черчесова, то во многом из-за травмы Юрия Жиркова. Защитник отдал последние силы в матче с испанцами и усугубил старое повреждение. Его место на фланге обороны занял Федор Кудряшов. Эта перестановка стала по сути единственной. Травма же Жиркова вынудила Черчесова вернуться к схеме с четырьмя защитниками.

Сочи встретил по-настоящему южным теплом и поначалу почти полным отсутствием пресловутой атмосферы чемпионата мира. Объяснение найти нетрудно. Город вытянут вдоль черноморского побережья, а стадион «Фишт» находится в Адлере, на приличном удалении от Большого Сочи, где нашли пристанище многие болельщики, прибывшие из других городов. С утра по Олимпийскому парку водят экскурсии, неспешно прогуливаются отдыхающие близлежащих отелей, да возле арены проводят репетицию волонтеры, принимающие участие в церемонии открытия.

Чем ближе к вечеру, тем больше болельщиков стягиваются к «Фишту». Кучки хорватов распевают свои кричалки на набережной, а тут же, на пляже фанаты сборной России заряжают «Катюшу». Несмотря на это, обстановка спокойная и дружелюбная. В районе восьми вечера по московскому времени все окружающие стадион кафе забиты, а сама арена уже почти заполнена.

Исполнению российского гимна на «Фиште» позавидовали бы и «Лужники» и «Санкт-Петербург». Болельщики настолько вдохновенно пели, что по коже побежали мурашки. Стадион продолжал неистовствовать и после стартового свистка, что довольно нетипично для наших обычно более сдержанных болельщиков.

Сумасшедшая поддержка сразу дала результат. Опасный момент у хорватских ворот случился уже на второй минуте — Головин отправил в прорыв Дзюбу, который продолжил атаку точным пасом на ход Черышеву. К сожалению, Дениса накрыл защитник. Футболисты, как и болельщики, правильно настроились на четвертьфинал — на ворота Даниэля Субашича накатывалась атака за атакой. Казалось, невозможно, что эта же сборная неделей ранее просто и без изысков отбивалась от испанцев, стоя на своей половине поля всей командой.

При этом команда Черчесова вновь действовала на контратаках, отдав мяч в распоряжение хорватов. Соперник проводил свои атаки как раз через левый фланг российской обороны, где вместо двужильного Жиркова действовал не всегда уютно чувствующий себя на этой позиции Кудряшов. И по ходу первого тайма Федор несколько раз проваливался, обретя уверенность лишь к концу первой половины. Впрочем, этот заряд уверенности получил не только он.

На 31-й минуте россиянам удалась стремительная контратака — Черышев отдал на Дзюбу, тот вернул мяч Денису, который нанес неотразимый удар с левой ноги на технику. Мяч полетел по идеальной траектории, а творивший чудеса в послематчевой серии пенальти с датчанами Субашич на этот раз выступил в роли зрителя.

Хорваты занервничали, и россиянам удалось за короткий отрезок посадить на желтые карточки сразу двоих защитников соперника. На 35-й минуте Дзюба грамотно зацепился за мяч в центре поля, поставив корпус Деяну Ловрену. Тот Артема завалил и получил предупреждение. Через три минуты Иван Стринич остановил прорыв Александра Самедова по флангу, схватив того за футболку.

Показалось, что хорватов можно дожимать здесь и сейчас. Но тут-то, в самый неподходящий момент, они и проявили свой класс. Марио Фернандес выбросился на навес, чем освободил зону для атаки соперника левым флангом. Один пас Ивана Перишича и Марио Манджукич устремился к воротам Акинфеева. Бить сам таранный форвард хорватов не стал. Вместо этого исполнил навес в центр штрафной, а Андрей Крамарич головой отправил мяч точно в дальний угол.

Пропущенный мяч остудил трибуны и российских футболистов. К счастью, они быстро пришли в себя. А скоро главный арбитр матча Сандро Рикки из Бразилии отправил команды отдохнуть.

Видимо, в перерыве Далич довел до подопечных всю серьезность происходящего, и на старте второго тайма они создали несколько неприятных моментов у ворот Акинфеева. На 52-й минуте автор гола хорватов Крамарич и вовсе бил через себя — Акинфеев был на месте.

Почувствовав неладное, Черчесов провел первую замену. Вместо Самедова на поле вышел Александр Ерохин, так же со скамейки неплохо вошедший в матч с испанцами. К сожалению, отодвинуть игру от ворот Акинфеева это не помогло. Хорваты продолжали наседать. На 60-й минуте именно Ерохин не успел за соперником на правом фланге обороны. Последовал навес, Акинфеев выскочил из ворот но до мяча не добрался, в штрафной вспыхнул пожар высшей категории сложности. Быстрее всех в неразберихе сориентировался Перишич, пробивший в самый угол. Акинфеев прыгнул, но спасти уже не мог. За Игоря сыграла штанга: мяч ударился о нее и прокатился по линии ворот и ушел за пределы поля.

Вскоре после этого Далич заменил Перишича на Марсело Брозовича. Хорваты продолжали наседать, россияне не стеснялись выносить мяч. Черчесов был явно недоволен. На поле появился Федор Смолов. Впервые на нынешнем чемпионате мира он вышел в пару Артему Дзюба, а не вместо него. Наставник россиян не собирался сажать команду в оборону, что не могло не радовать. Смолов сменил Чернышева, ушедшего на скамейку под овации трибун.

Почти тут же Смолов оказался в эпицентре событий. Россиянам удалась быстрая атака после великолепного заброса Ильи Кутепова на Фернандеса. Пара передач, и Смолов оказался с мячом в центре штрафной. Федор откровенно передержал мяч, а завершилась атака неточным ударом головой Ерохина.

После этой короткой паузы хорваты продолжили давить. На 76-й минуте в штрафной Акинфеева снова было жарко. Защитники сборной России дважды накрыли опаснейшие удары хорватов. А началось все с потери Далера Кузяева, прозевавшего рывок партнера, а потом проигравшего борьбу Модричу.

В попытке потушить пожар Черчесов провел третью замену. Дзюба все же ушел, вместо него появился Юрий Газинский. Он должен был помочь команде сдерживать мощные хорватские атаки. Показалось, что сработало — хорваты замедлились, а россияне стали действовать гораздо компактнее и даже пару раз переходили в контрнаступление. В очень трудный для команды момент включились трибуны.

За пару минут до конца основного времени Далич сделал третью замену. И тут же Субашич на ровном месте дернул заднюю поверхность бедра. Хорватам грозило провести оставшиеся мгновения с полевым игроком в воротах. Медики долго колдовали над голкипером, и в итоге он поднялся с газона.

В последние минуты хорваты еще несколько раз опасно атаковали, но не более. Россияне вновь дотерпели до дополнительного времени.

Напряжение только нарастало. Россиянам удалось отодвинуть игру от собственных ворот, но хорватам все равно удавались опасные выпады. А вскоре они забили. Предшествовала этому грустному эпизоду ошибка самих хорватов в обороне. Головин и Смолов выбегали два в два, но Федор не сумел обработать мяч. Балканцы провели атаку, заработали угловой, и Домагой Вида головой пробил точно в нижний угол. Из которого почему-то ушел стоявший на штанге Смолов. Черчесов бросил в бой оправившегося от травмы Дзагоева, отдыхать пошел Головин. До конца первого овертайма изменить счет россиянам не удалось. Кузяев хладнокровен. и точен.

Во втором овертайме команда Черчесова побежала отыгрываться. Хорваты окончательно погрузились в свою стихию — контратаки. На 110-й минуте Газинский не успел за Манджукичем и завалил разогнавшегося форварда в центре — желтая карточка. Уже через минуту россияне имели реальный шанс сравнять счет — Кузяев подобрал мяч после углового, но пробил точно в руки Субашичу. 113-я минута — Йосип Пиварич играет рукой у своей штрафной. Предупреждение и опасный стандарт. Навес Дзагоева и Фернандес забивает головой! Стадион, кажется, едва не рухнул.

Оглушиительное «Вперед, Россия, мы с тобой!». Финальный свисток. И снова пенальти!

Смолов пытался исполнить «удар Паненки», но подсек мяч в угол, куда полетел Субашич. Сейв! Дзагоев на силу пробил точно в угол! Акинфеев сотворил очередное чудо, отразив удар Ковачича. Фернандес не справился с нервами и пробил мимо ворот! Акинфеев взял и удра Мадрида, но мяч, ударившись о штангу, залетел-таки в ворота. Игнашевич спокойно развел мяч и Субашича по углам. Вида опять забил, и опять без шансов для российского вратаря. Кузяев направил мяч точно под штангу.

Все решалось в противостоянии Акинфеева и Ракитича. Хавбек «Барселоны» не допустил ошибки. Хорватия идет в полуфинал, где встретится с Англией. А сборная России никуда не вылетает, она остается дома. В стране, где в кои-то веки, вопреки всем прогнозам, никому не стыдно за свою национальную команду.