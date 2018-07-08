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«Не убивайте Смолова»
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«Не убивайте Смолова». Главные слова после поражения от Хорватии 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Фото: Laurence Griffiths/Getty Images
Смолов взял ответственность на себя, его защищали почти все. Даже президент федерации футбола Хорватии.
Фёдор Смолов сидел в центре поля и пытался понять, что же произошло. Когда Фернандес сравнял счёт, все поняли, что в серии пенальти нас ждёт очередной шанс. Этот шанс мы упустили — Смолов и Фернандес промахнулись с пенальти. Фёдор пытался пробить в стиле Паненки, и его удар отбил Субашич, а Марио просто сильно бил и промахнулся. Хотя он не бьёт пенальти вообще — нигде и никогда. После матча оба объяснили, что с ними случилось.
≥≥ Фернандес и Смолов извинились за нереализованные пенальти
Но сначала в защиту Фёдора выступил президент Федерации футбола Хорватии Давор Шукер. «Не важно, как Смолов пробил этот пенальти. Он очень хотел забить и принести победу своей стране. Не убивайте его! Нужно иметь большие яйца, чтобы так пробить», — сказал он.
В этот момент в смешанной зоне стадиона «Фишт» появился Черчесов вместе с Гранеро. Журналисты встретили главного тренера сборной России громкими аплодисментами. Пара витков вправо-влево — и обладатель главных усов страны столкнулся с лучшим бомбардиром в истории сборной Хорватии. Они тепло обнялись и перекинулись парой фраз.
Спустя пару минут цепочкой потянулись футболисты сборной России. Большинство из них отказалось от общения с прессой. Казалось бы, должен был промолчать и Фёдор Смолов. Но он не стал отмалчиваться и выдал эмоциональный монолог.
«Хочу поблагодарить всех жителей нашей страны и всех ребят в команде за то, что с нами произошло на этом чемпионате мира, за то, что я являюсь частью этой команды. Я искренне счастлив и горжусь Россией. К сожалению, неудача с пенальти произошла со мной, и я совершенно не снимаю с себя ответственности за нереализованный пенальти.
В моей голове всегда есть слова Майкла Джордана из интервью после завершения карьеры: «Я несколько тысяч раз брался исполнять бросок в ответственный момент и очень много раз не реализовывал». Я благодарен за то, что эта ситуация произошла. Искренне надеюсь, что смогу извлечь из неё выводы и стать сильнее.
Самое большое спасибо всем ребятам, персоналу и тренерскому штабу. Я действительно счастлив. Те 50 дней, что мы провели вместе, я никогда не забуду. Для меня это было очень круто», — подчеркнул он и скрестил руки на груди, давая понять, что сказать больше он сейчас не готов. И его можно понять.
Кстати, Роман Зобнин вообще отказался бить пенальти: «Провести два подряд матча по 120 минут — это ужасно. Я никому не пожелаю такого. Ни сил, ни эмоций. Меня вытягивали уже из такого состояния, что я сидел и вообще ничего не понимал. Пришёл в раздевалку — мне стало плохо. То, что сегодня не бил пенальти, — это личное решение. Просто сил вообще не было».
Можете себе представить, как вымотаны были игроки.
Вышедший, как и Смолов, на замену Александр Ерохин призвал не искать виновных в поражении: «Мы побеждали на этом турнире как команда и должны с достоинством принять поражение — тоже как команда. Не нужно переходить на личности. Все футболисты, тренеры и персонал работали на один результат. Нет одного виноватого. Мы должны вместе пережить это».
Вступился за Смолова и его соперник по чемпионату России — защитник «Локомотива» Ведран Чорлука: «Смолов хотел бить хитро. Иногда получается, иногда нет. Для меня Фёдор — топ-игрок. Не надо говорить о его ошибках сейчас».
Ивица Олич, другой хорват, поигравший в России, а теперь работающий помощником главного тренера своей сборной, выразился более категорично: «Ни за что не пробил бы пенальти так, как Смолов».
Жаль, что темы Смолова не коснулся лидер сборной России — Артём Дзюба. Он был слишком расстроен вылетом с турнира (мы все видели его слёзы в прямом эфире) и не стал отвечать журналистам.
Важно было узнать мнение другого неудачника серии пенальти — Фернандеса. Спасибо бразильскому журналисту, который передал наш вопрос Марио:
«Был момент радости из-за гола, а потом наступила горечь из-за пенальти. В любом случае все заслужили похвалу за то, что сделали на этом чемпионате мира.
Я бы хотел попросить прощения за нереализованный пенальти. Нужно оставаться мужчиной и брать на себя ответственность. Хотя партнеры сказали, что мне не нужно перед ними извиняться. Это показывает, насколько крепкий у нас коллектив. Я знаю цену смазанному пенальти, но он не отменяет всего того, чего мы добились на этом турнире.
После матча я искал Смолова на поле, чтобы его поддержать. Ошибки случаются у всех. Многие великие игроки промахивались с 11 метров. А мы лишь продолжим работать с чистым разумом».
Думаю, что все мы должны последовать совету Давора Шукера и не уничтожать Смолова. Он был не лучшим на поле, там выделялся Фернандес. Но и он не забил пенальти. Нам стоит насладиться успехом нашей национальной команды, тем КАК мы закончили играть на чемпионате мире. Это было прекрасно, и лично я горд, что следовал за ЭТОЙ командой.
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