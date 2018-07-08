Нурмагомедов высказался о ЧМ в России

Нурмагомедов назвал выступление сборной России на ЧМ великолепным путешествием

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов высказался о поражении сборной России по футболу в матче 1/4 финала чемпионата мира — 2018 с командой Хорватии. Об этом сообщает "Советский спорт".

"Это было великолепное путешествие сборной России на лучшем чемпионате мира за всю историю футбола (мое мнение).

Уверен, что очень много детей по всей стране смотрели и брали с вас пример. Молодцы", — написал Нурмагомедов в своем инстаграме.

Ранее сборная России прилетела в Москву после матча 1/4 финала чемпионата мира.