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Отец Черышева осадил размечтавшуюся Бузову
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Отец Черышева осадил размечтавшуюся Бузову 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Полузащитник сборной России и испанского клуба «Вильярреал» Денис Черышев не станет мужем певицы и ведущей «Дома 2» Ольги Бузовой. Об этом, как сообщает портал SM News, на пресс-конференции заявил его отец.
По словам Дмитрия Черышева, два дня назад назначенного главным тренером футбольного клуба «Нижний Новгород», Бузова «ни на шаг» не сумеет «приблизиться» к его сыну.
«Ее шансы поют романсы», — уверен он.
Также Черышев-старший подчеркнул, что Денис не участвует в каких-либо светских мероприятиях, что и является причиной того, что он забивает много голов. Отец отметил «другое» отношение своего сына к этому.
Пять дней назад Ольга Бузова опубликовала на своей странице в соцсети Instagram видеообращение к Денису Черышеву, ставшему лучшим бомбардиром сборной России на чемпионате мира по футболу 2018 года. Певица и телеведущая заявила, что «согласна» выйти за него замуж, он «симпатичный», а разница в возрасте ее не смущает.
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