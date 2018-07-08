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НАТО сделал странный вывод после поражения России
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НАТО похвалилось выходом в полуфинал ЧМ только членов альянса 

Деловая газета «Взгляд» 42 минуты назад
Фото: Reuters
На чемпионате мира остались только сборные стран-членов НАТО, заявили в Североатлантическом альянсе, комментируя итоги четвертьфиналов турнира в России.
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«Оставшиеся на чемпионате мира четыре сборные все представляют страны НАТО. Удачи всем командам!» — говорится в Twitter НАТО.
Также альянс напоминает, что всего на турнире было 10 команд из стран-членов альянса, а также партнеры НАТО.
Напомним, накануне российская команда проиграла в четвертьфинале мирового первенства по футболу, уступив хорватам в серии послематчевых пенальти. Основное время матча завершилось со счетом 2:2.
Кроме того, в четвертьфинале из борьбы за победу на ЧМ выбыли шведы, уступившие сборной Англии, уругвайцы, проигравшие французам, и бразильцы, вылетевшие от бельгийцев.
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