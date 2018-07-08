НАТО сделал странный вывод после поражения России

На чемпионате мира остались только сборные стран-членов НАТО, заявили в Североатлантическом альянсе, комментируя итоги четвертьфиналов турнира в России.
«Оставшиеся на чемпионате мира четыре сборные все представляют страны НАТО. Удачи всем командам!» — говорится в Twitter НАТО.
The remaining 4 @FifaWorldCup squads are from #NATO countries. Good luck to all the teams! ⚽️ #WorldCup pic.twitter.com/1vK1GrlaRM pic.twitter.com/8pL3YwngUI— NATO (@NATO) 7 July 2018
Также альянс напоминает, что всего на турнире было 10 команд из стран-членов альянса, а также партнеры НАТО.
Напомним, накануне российская команда проиграла в четвертьфинале мирового первенства по футболу, уступив хорватам в серии послематчевых пенальти. Основное время матча завершилось со счетом 2:2.
Кроме того, в четвертьфинале из борьбы за победу на ЧМ выбыли шведы, уступившие сборной Англии, уругвайцы, проигравшие французам, и бразильцы, вылетевшие от бельгийцев.