Инфантино пожалел Неймара

Инфантино не стал осуждать симуляции Неймара на футбольном поле

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино не стал осуждать бразильского нападающего Неймара за то, что он слишком театрально изображает страдания на поле после нарушений, которые были на нем совершены. Поведение самого дорогостоящего футболиста мира глава ФИФА прокомментировал на пресс-конференции в Москве.

Неймар на чемпионате мира в России запомнился тем, что нарочито демонстрировал страдания чуть ли не каждый раз, когда на нем нарушались правила. Такое поведение футболиста стало поводом для создания карикатур и шуточных видеороликов.

"Что касается Неймара, то он великолепный игрок, что тут говорить, он — большой талант. Когда речь заходит о таких игроках, не могу сказать о них ничего плохого. Он один из самых легендарных игроков современного футбола", — сказал Инфантино.

Глава ФИФА захотел еще немного высказаться о футболисте, однако, начав предложение со слова "конечно", больше не смог подобрать определений, чтобы дать оценку поведению бразильцу, чем вызвал смех в зале.

Французский ПСЖ летом 2017 года пополнился форвардом испанской "Барселоны" Неймаром. По официальной информации, Неймар самостоятельно выкупил свой контракт у испанской команды, заплатив сумму отступных в размере €222 млн, что сделало его самым дорогим футболистом мира. Однако, по информации испанских СМИ, указанную сумму за Неймара заплатили представители французского клуба.

Бразильцы завершили выступление на чемпионате мира на стадии четвертьфинала, в котором уступили бельгийцам (1:2). В финале чемпионата мира сыграют сборные Хорватии и Франции. Финал пройдет 15 июля в Москве на стадионе "Лужники", начало — 18:00 мск.