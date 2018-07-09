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Победа англичан на ЧМ увеличит рождаемость
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В Англии спрогнозировали беби-бум после победы сборной над шведами 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Фото: Рамиль Ситдиков
Англичанам предсказали резкое увеличение рождаемости на десять процентов через девять месяцев после победы национальной сборной над Швецией. Об этом сообщает The Sun.
По словам экспертов, после игры на чемпионате мира в 2002 году со сборной Бразилии, где Англия проиграла со счетом 1:2, было зафиксировано увеличение рождаемости на две тысячи младенцев спустя девять месяцев. В 1966 году победа Англии над ФРГ на чемпионате в Бразилии со счетом 4:2 также вызвала высокий прирост рождаемости. В 2018 году ожидается на пять тысяч больше рожденных младенцев.
7 июля, в субботу, сборная Англии обыграла команду Швеции со счетом 2:0 в четвертьфинальном матче и впервые за 28 лет пробилась в полуфинал чемпионата мира. Соперником сборной по полуфиналу станет Хорватия, матч состоится 11 июля в 21:00 по московскому времени.
После победы английской сборной десятки фанатов пришли в магазин шведской мебели ИКЕА и бурно отпраздновали там победу.
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