Победа англичан на ЧМ увеличит рождаемость

В Англии спрогнозировали беби-бум после победы сборной над шведами

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Англичанам предсказали резкое увеличение рождаемости на десять процентов через девять месяцев после победы национальной сборной над Швецией . Об этом сообщает The Sun. По словам экспертов, после игры на чемпионате мира в 2002 году со сборной Бразилии , где Англия проиграла со счетом 1:2, было зафиксировано увеличение рождаемости на две тысячи младенцев спустя девять месяцев. В 1966 году победа Англии над ФРГ на чемпионате в Бразилии со счетом 4:2 также вызвала высокий прирост рождаемости. В 2018 году ожидается на пять тысяч больше рожденных младенцев. 7 июля, в субботу, сборная Англии обыграла команду Швеции со счетом 2:0 в четвертьфинальном матче и впервые за 28 лет пробилась в полуфинал чемпионата мира. Соперником сборной по полуфиналу станет Хорватия , матч состоится 11 июля в 21:00 по московскому времени. После победы английской сборной десятки фанатов пришли в магазин шведской мебели ИКЕА и бурно отпраздновали там победу.