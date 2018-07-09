Россиян включили в число национальных героев

Хозяйка чемпионата мира по футболу-2018 — Россия — с гордостью покидает кубок мира на этапе четвертьфинала, заработав восхищение болельщиков как дома, так и за рубежом за свой неукротимый дух, отмечает агентство Reuters.
Российская сборная вступала в турнир с самым низким рейтингом, однако команда бросила вызов ожиданиям, достигнув четвертьфинала и победив чемпионов мира 2010 года — Испанию. Агентство отмечает, что российские болельщики, возможно, не ожидали такого шоу от своих игроков, которых быстро приняли в ряды национальных героев.
Американская газета The Washington Post пишет, что на ЧМ-2018 мы видим не совсем обычный футбол. Издание отмечает, что случившееся в течение трех недель мундиаля невозможно объяснить полностью, это доступно лишь футбольным богам. WP отмечает игру российской сборной и пишет, что Россия была аномалией на чемпионате, неожиданным четвертьфиналистом, а дух, тактика и домашняя поддержка довели дело до конца.