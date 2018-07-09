Россиян включили в число национальных героев

СМИ: после поражения российские футболисты вошли в ряды национальных героев

Хозяйка чемпионата мира по футболу-2018 — Россия — с гордостью покидает кубок мира на этапе четвертьфинала, заработав восхищение болельщиков как дома, так и за рубежом за свой неукротимый дух, отмечает агентство Reuters

Российская сборная вступала в турнир с самым низким рейтингом, однако команда бросила вызов ожиданиям, достигнув четвертьфинала и победив чемпионов мира 2010 года — Испанию. Агентство отмечает, что российские болельщики, возможно, не ожидали такого шоу от своих игроков, которых быстро приняли в ряды национальных героев.