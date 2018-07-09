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«Слезы Дзюбы дорогого стоят»
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Плющенко: «Слезы Дзюбы дорогого стоят» 

SPORT24.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Двукратный олимпийский чемпион по фигурном у катанию Евгений Плющенко прокомментировал выступление сборной России на чемпионате мира по футболу.
Подопечные Станислава Черчесова дошли до четвертьфинала ЧМ-2018, уступив на стадионе «Фишт» в Сочи по пенальти сборной Хорватии.
”Ребята подарили нам настоящий праздник. Ребята до конца отстаивали честь страны. Я смотрел интервью Дзюбы, его слезы дорогого стоят. Мы верим, что у нас есть футбол. Ребята — молодцы! Хотелось, конечно, больше праздника, но сборная России и так показала успешный результат”, — приводит слова Плющенко.
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