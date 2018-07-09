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Посвятившего победу над РФ Украине хорвата наказали
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Посвятившего победу над РФ Украине хорвата наказали 

Рамблер 1 час назад
Бывший футболист национальной сборной Хорватии Огнен Вукоевич отстранен от дальнейшего участия в чемпионате мира по футболу в составе делегации сборной своей страны. Такое решение принял Хорватский футбольный союз, передает RT.
Также хорватская сторона принесла извинения России за поведение Вукоевича и защитника сборной Домагоя Виды.
>> ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ
После матча ¼ финала со сборной России, завершившегося победой хорватов в серии пенальти, Вукоевич и Вида опубликовали видео, на котором Вида выкрикнул: «Слава Украине!», а Вукоевич добавил: «Эта победа за „Динамо“ и за Украину».
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