Посвятившего победу над РФ Украине хорвата наказали

Бывший футболист национальной сборной Хорватии Огнен Вукоевич отстранен от дальнейшего участия в чемпионате мира по футболу в составе делегации сборной своей страны. Такое решение принял Хорватский футбольный союз, передает RT.

Также хорватская сторона принесла извинения России за поведение Вукоевича и защитника сборной Домагоя Виды.

После матча ¼ финала со сборной России, завершившегося победой хорватов в серии пенальти, Вукоевич и Вида опубликовали видео, на котором Вида выкрикнул: «Слава Украине!», а Вукоевич добавил: «Эта победа за „Динамо“ и за Украину».