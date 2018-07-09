Мексиканцу вернули забытый в такси мобильный телефон

Иностранец сказал, что он восхищен Россией и удивлен оперативной работой полицейских.

В полицию Мещанского района обратился 26-летний гражданин Мексики с заявлением о том, что забыл мобильный телефон в такси на Никольской улице.

Сотрудники уголовного розыска разузнали, по какому номеру мужчина вызывал авто и оперативно установили машину, на которой ехал иностранец. Выяснилось, что водитель даже не заметил, что у него в салоне находится чужое имущество.