Мексиканцу вернули забытый в такси мобильный телефон 

Иностранец сказал, что он восхищен Россией и удивлен оперативной работой полицейских.
В полицию Мещанского района обратился 26-летний гражданин Мексики с заявлением о том, что забыл мобильный телефон в такси на Никольской улице.
Сотрудники уголовного розыска разузнали, по какому номеру мужчина вызывал авто и оперативно установили машину, на которой ехал иностранец. Выяснилось, что водитель даже не заметил, что у него в салоне находится чужое имущество.
— Вскоре полицейские передали пострадавшему забытую вещь, — сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы Управления внутренних дел Центрального округа столицы Анастасия Михайлова. — Мексиканец в ответ сказал, что он восхищен Россией и удивлен оперативной работой полицейских.