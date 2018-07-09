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Мексиканцу вернули забытый в такси мобильный телефон
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Мексиканцу вернули забытый в такси мобильный телефон 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Светлана Колоскова, "Вечерняя Москва"
Иностранец сказал, что он восхищен Россией и удивлен оперативной работой полицейских.
В полицию Мещанского района обратился 26-летний гражданин Мексики с заявлением о том, что забыл мобильный телефон в такси на Никольской улице.
Сотрудники уголовного розыска разузнали, по какому номеру мужчина вызывал авто и оперативно установили машину, на которой ехал иностранец. Выяснилось, что водитель даже не заметил, что у него в салоне находится чужое имущество.
— Вскоре полицейские передали пострадавшему забытую вещь, — сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы Управления внутренних дел Центрального округа столицы Анастасия Михайлова. — Мексиканец в ответ сказал, что он восхищен Россией и удивлен оперативной работой полицейских.
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