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Facebook наказал украинцев из-за ФИФА
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Facebook начал наказывать украинцев за месть ФИФА 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Украинские пользователи социальной сети Facebook жалуются на блокировки, связанные с намеренным обвалом рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА).
Согласно информации пользователей, Facebook сообщает о подозрительной активности на аккаунте, после чего временно блокирует профиль. По словам пользователя Татьяны Луповой, уведомления о блокировки получили несколько ее друзей, поставивших «единицу» страничке ФИФА в Facebook и писавших националистический лозунг «Слава Украине!» в отзывах.
Некоторые пользователи в комментариях сообщили, что аккаунт уже восстановлен.
Ранее украинский блогер и радикал Дмитрий Корчинский пригрозил расправами сотрудникам ФИФА и поджогами офисам футбольной ассоциации из-за ситуации с наказанием хорватских тренера и игрока Огнена Вукоевича и Домагоя Виды.
Украинские пользователи Facebook в отместку за наказание Виды и Вукоевича обвалили рейтинг страницы ФИФА в соцсети. Также Украина выразила готовность компенсировать штраф, наложенный на Вукоевича.
Напомним, после победы сборной Хорватии над командой России Вукоевич и Вида опубликовали видеозапись, на которой Вида выкрикнул «Слава Украине!», а Вукоевич сказал, что посвящает победу Украине.
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