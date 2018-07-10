Facebook наказал украинцев из-за ФИФА

Facebook начал наказывать украинцев за месть ФИФА

Украинские пользователи социальной сети Facebook жалуются на блокировки, связанные с намеренным обвалом рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА).

Согласно информации пользователей, Facebook сообщает о подозрительной активности на аккаунте, после чего временно блокирует профиль. По словам пользователя Татьяны Луповой, уведомления о блокировки получили несколько ее друзей, поставивших «единицу» страничке ФИФА в Facebook и писавших националистический лозунг «Слава Украине !» в отзывах.

Некоторые пользователи в комментариях сообщили, что аккаунт уже восстановлен.

Ранее украинский блогер и радикал Дмитрий Корчинский пригрозил расправами сотрудникам ФИФА и поджогами офисам футбольной ассоциации из-за ситуации с наказанием хорватских тренера и игрока Огнена Вукоевича и Домагоя Виды.

Украинские пользователи Facebook в отместку за наказание Виды и Вукоевича обвалили рейтинг страницы ФИФА в соцсети. Также Украина выразила готовность компенсировать штраф, наложенный на Вукоевича.