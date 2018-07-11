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Фильм про купленный ЧМ привел украинцев в восторг
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Фильм про купленный ЧМ привел украинцев в восторг 

Рамблер 11 июля 2018
В Бельгии показали обрадовавшее украинцев документальное «расследование» коррупции, допустившей проведение чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Об этом сообщает «Укринформ».
Презентация фильма «Один чемпионат мира, одна война, как много коррупции?», который снял журналист из Великобритании Тим Уайт, состоялась в Брюсселе. По словам британца, его картина посвящена «очевидной коррумпированности» решения ФИФА провести мундиаль в России.
Столь же очевидным журналист назвал понимание «всего мира», кто именно является «агрессором» в войне на Украине.
«И эта страна проводит чемпионат мира…» — посетовал он.
По мнению Уайта, Международной федерации футбола следовало лишить Россию права проведения футбольного первенства мира, а таким крупным странам-закупщикам его телетрансляции, как как Великобритания, Германия, Нидерланды и Испания следовало скоординироваться и настоять на этом.
«Укринформ» отмечает, что вскоре этот фильм покажут на украинском и британском телевидении. Между тем еще накануне он был опубликован на YouTube.
«Слава Украине!» — гласит самый популярный комментарий к нему.
Также в нем выражена надежда, что «кровавые деньги» России «станут поперек горла» ФИФА. Авторы большей части из оставшихся 186 комментариев желают примерно того же.
Комментарии167
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