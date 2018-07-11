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Хорваты обратились к россиянам после скандала на ЧМ
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Хорваты обратились к россиянам после скандала на ЧМ 

Рамблер 11 июля 2018
Болельщики сборной Хорватии развернули на Триумфальной площади в Москве огромный баннер с надписью «Спасибо, Россия».
50-метровое полотно, которое держали несколько десятков человек, заняло почти всю ширину Триумфальной площади.
Один из болельщиков заявил агентству «Интерфакс», что акция не связана с видеороликом, который несколькими днями ранее снял член хорватской делегации экс-футболист Огнен Вукоевич и защитник сборной Домагой Вида. На записи Вида выкрикивает «Слава Украине!», а Вукоевич посвящает победу над сборной России Украине и киевскому «Динамо».
«Нет, мы сначала хотели сделать что-то приятное России после этого (инцидента), но не успели. Сейчас мы просто говорим России спасибо за гостеприимство и матчи!», — сказал хорватский болельщик.
В среду вечером сборная Хорватии сыграет в полуфинале чемпионата мира по футболу FIFA 2018 со сборной Англии. Матч состоится на московском стадионе «Лужники» в 21.00 мск.
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