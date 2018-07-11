Хорваты обратились к россиянам после скандала на ЧМ

Болельщики сборной Хорватии развернули на Триумфальной площади в Москве огромный баннер с надписью «Спасибо, Россия».

50-метровое полотно, которое держали несколько десятков человек, заняло почти всю ширину Триумфальной площади.

Один из болельщиков заявил агентству «Интерфакс» , что акция не связана с видеороликом, который несколькими днями ранее снял член хорватской делегации экс-футболист Огнен Вукоевич и защитник сборной Домагой Вида. На записи Вида выкрикивает «Слава Украине!», а Вукоевич посвящает победу над сборной России Украине и киевскому «Динамо».

«Нет, мы сначала хотели сделать что-то приятное России после этого (инцидента), но не успели. Сейчас мы просто говорим России спасибо за гостеприимство и матчи!», — сказал хорватский болельщик.

В среду вечером сборная Хорватии сыграет в полуфинале чемпионата мира по футболу FIFA 2018 со сборной Англии. Матч состоится на московском стадионе «Лужники» в 21.00 мск.