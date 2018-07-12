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России посоветовали использовать опыт с Видой
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России посоветовали использовать опыт с Видой 

Рамблер 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Властям России стоит всегда использовать опыт с прославлявшим Украину хорватским футболистом, посоветовал на своей странице в соцсети Facebook Захар Прилепин.
«Теперь всегда так будет во внешней политике, правда?» — задал он риторический вопрос.
По словам писателя и бывшего замкомандира батальона ДНР, Россия «не спустила на тормозах» ситуацию, возникшую по вине защитника сборной Хорватии Домагоя Виды: заставила «шутника» извиниться, а фанатов команды — выйти на площадь с плакатом «Россия, спасибо!».
«Это неплохо, конечно», — отметил он, напомнив еще и о «трех тысячах извинений», полученных Россией из «кабинетов всех уровней».
После победы Хорватии над Россией в матче четвертьфинала чемпионата мира по футболу 2018 года Домагой Вида записал видео, на котором, крикнув «Слава Украине!», посвятил победу ей. Вскоре после этого хорват извинился перед россиянами за свои слова, а накануне сделал это вновь, назвав их «ошибкой».
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