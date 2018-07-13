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Пропавший британец бомжевал и жаловался на Россию
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Пропавший британец бомжевал и жаловался на Россию 

Рамблер 1 час назад
Фото: Twitter
Британец Мортон Дуглас Ховард, приехавший на ЧМ-2018 в Россию и переставший звонить родственникам, проводил время на вокзалах, отказывался мыться и вообще «вёл себя очень странно». Об этом пишет «Московский комсомолец».
Болельщик прибыл в Россию перед матчем Англии и Панамы 24 июня. Родственники Ховарда забили тревогу после 6 июля, когда он перестал выходить с ними на связь. При этом позже члены его семьи заметили, что он снимает деньги со своей кредитки в Москве. К поискам мужчины подключилась российская полиция, и в итоге выяснилось, что он делал во время ЧМ.
Оказалось, что полиция встретила его еще 9 июля на вокзале в Самаре. Он оставил свою дорожную сумку и ушел, после чего полицейские решили осмотреть багаж. Сотрудники вокзала рассказали, что Ховард «был одет в грязную футболку и от него разило, как будто он неделю не мылся и не чистил зубы».
Правоохранители предложили британцу принять душ и остановиться в гостинице, но он сказал, что у него пропали все кредитки и деньги. При этом писать заявление о краже он отказался. По данным «МК», Ховард провел несколько ночей на вокзале. Перед отправлением поезда в Москву он без причины бегал по платформе, а в свой вагон запрыгнул в последний момент.
В поезде он вел себя спокойно и говорил попутчикам, что в России ему не понравилось, так как никто не знает английского. Также он рассказал, что одинок, и родственников у него нет.
С помощью камер на Казанском вокзале полицейские выяснили, что британец все-таки прибыл в Москву. По данным ТАСС, его нашли в одной из столичных гостиниц «в состоянии сильного алкогольного опьянения».
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