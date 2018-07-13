Мутко попал в немилость ФИФА

BBC узнала о неофициальных санкциях FIFA против Мутко

Вице-премьер Виталий Мутко , который ранее курировал спорт, попал под неформальные санкции FIFA. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Мутко не рекомендовали появляться на публике рядом с президентом FIFA Джанни Инфантино и другими топ-менеджерами футбольной ассоциации, рассказали изданию три источника: один бывший футболист сборной России и два человека, знакомых с организацией турнира. Официального документа или распоряжения на этот счет нет, уточняет Русская служба ВВС. По данным издания, FIFA не захотела ассоциироваться с чиновником, связанным с допинговым скандалом.

На всех пяти матчах, которые провела российская сборная, Мутко присутствовал. Его ни разу не было среди гостей Инфантино, хотя Мутко занимался подготовкой чемпионата семь лет, отмечает Русская служба ВВС.