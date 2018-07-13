Мутко попал в немилость ФИФА

Вице-премьер Виталий Мутко, который ранее курировал спорт, попал под неформальные санкции FIFA. Об этом сообщает Русская служба ВВС.
Мутко не рекомендовали появляться на публике рядом с президентом FIFA Джанни Инфантино и другими топ-менеджерами футбольной ассоциации, рассказали изданию три источника: один бывший футболист сборной России и два человека, знакомых с организацией турнира. Официального документа или распоряжения на этот счет нет, уточняет Русская служба ВВС. По данным издания, FIFA не захотела ассоциироваться с чиновником, связанным с допинговым скандалом.
На всех пяти матчах, которые провела российская сборная, Мутко присутствовал. Его ни разу не было среди гостей Инфантино, хотя Мутко занимался подготовкой чемпионата семь лет, отмечает Русская служба ВВС.
Мутко курировал российский спорт более десяти лет. Сначала он занимал пост министра, потом стал вице-премьером. Из-за допингового скандала международный олимпийский комитет (МОК) навсегда отстранил Мутко от участия в Олимпиадах, что означает запрет на посещение мероприятий как официального лица. МОК посчитал, что в России существует допинг-система на государственном уровне. Кроме того, в марте председателем оргкомитета ЧМ-2018 вместо Мутко назначили Аркадия Дворковича, который тогда занимал пост вице-премьера. В составе нового правительства, сформированного в мае 2018 г., Мутко сохранил пост зампреда, но теперь он отвечает за строительство.