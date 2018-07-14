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ФИФА вынес вердикт англичанам
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ФИФА вынес вердикт англичанам 

Рамблер 1 час назад
Международная федерация футбола (ФИФА) вынесла предупреждение Футбольной ассоциации Англии из-за поведения группы английских болельщиков, которые скандировали политические кричалки во время полуфинального матча чемпионата мира с Хорватией, сообщает РИА Новости.
«Дисциплинарный комитет принял во внимание то, что к данному инциденту привела активность очень маленькой группы болельщиков», — отмечается в заявлении пресс-службы ФИФА.
В матче за выход в финал чемпионата мира хорваты обыграли англичан в дополнительное время, со счетом 2:1.
На следующий день стало известно, что ФИФА открыла дело против FA в связи с «кричалками возможного дискриминационного характера, которые исполняли английские фанаты».
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