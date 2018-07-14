Ещё
Немцы взбесили Черчесова
Далее:
Читайте также:
Ещё

Черчесов об игре сборной России: страну «расшевелили», но к успеху пока не пришли 

RT на русском 1 час назад
Эйфория и футбольный бум — своей игрой на домашнем чемпионате мира российские футболисты «расшевелили страну», заявил в интервью Der Spiegel Станислав Черчесов. И всё же выход сборной России в четвертьфинал мирового первенства, по мнению наставника команды, нельзя назвать успехом, поскольку россияне «кубок в руках не держали», а «на шеях у них медали не висят».
Своей игрой на домашнем чемпионате мира по футболу сборная России «расшевелила» страну, заявил в интервью немецкому журналу Der Spiegel главный тренер российской футбольной команды Станислав Черчесов.
≥≥ Черчесова огорчил результат сборной России
«Эйфории и футбольного бума в стране уже давно не было. Теперь всё изменилось, — констатировал наставник сборной России. — Всё было организовано на высшем уровне, а иностранные болельщики смогли сформировать свою собственную, не сфальсифицированную картину о Российской Федерации».
По словам Черчесова, перед российскими футболистами стояла задача воодушевить россиян.
«Мы по-настоящему гордимся нашими парнями. Они воплотили в жизнь все наши задумки. Теперь мы должны проанализировать, чего нам не хватало, чтобы в следующий раз мы уже могли бороться за звание чемпионов мира», — отметил главный тренер сборной России по футболу.
При этом Станислав Черчесов дал отчётливо понять, что не считает успехом выход российской команды в одну четвёртую финала футбольного мирового первенства.
«Успех? Успех означает титул. Это был не успех, это была эйфория. Был кубок, но в руках мы его не держали. На шеях у нас не висят медали. Это не успех. Довольно!» — попытался закрыть тему наставник сборной России.
«Мы словно солдаты, и мы продолжили бы бороться за этот кубок. Преждевременно уходить из армии — этого мы не хотели», — добавил Черчесов.
На вопрос же о том, понимают ли в России, что из-за подозрений в применении допинга в мире за игрой российских футболистов якобы следили с недоверием, журналист Der Spiegel получил от главного тренера сборной Российской Федерации довольно жёсткий ответ.
«Россию не интересует, что вы думаете», — не стал ходить вокруг да около наставник российской футбольной команды Станислав Черчесов.
RT на русском: последние новости
Нетаньяху посетит полуфинальный матч чемпионата мира по футболу Мэй пожелала удачи сборной Англии в полуфинале ЧМ-2018 по футболу Дмитрий Черышев назначен главным тренером ФК «Нижний Новгород»
Комментарии46
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британские СМИ «немного» признали клевету на Россию19
Оскандалившегося хорвата пожалели перед финалом54
«Футбольному чуду» России пришел конец148
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине648
ФИФА вынес вердикт англичанам20
Видео
04:09
Медведеву-диссидентку затравили в Сети
Фигурное катание
18:56
Немцы взбесили Черчесова
ЧМ по футболу 2018 Футбол
01:11
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:31
Мутко запретили появляться рядом с Инфантино
Футбол
03:33
ФИФА вынес вердикт англичанам
ЧМ по футболу 2018
00:12
Бузова едва не лишила Овечкина Кубка Стэнли
Хоккей Прочее
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Путешествия
04:02
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00:22
Глава ФИФА вынес вердикт ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение