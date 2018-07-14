Определен бронзовый призер ЧМ-2018 

Бельгийцы смогли забить в ворота англичан два мяча и уверенно занять третье место на мундиале.
Автором первого гола стал бельгийский защитник Тома Менье. Игрок "ПСЖ" отличился на 4-й минуте. Этот гол стал самым быстрым в истории "красных дьяволов" на чемпионатах мира.
Уже во втором периоде Эден Азар обвел защитников англичан и вышел на голкипера. Стоявший на воротах Джон Пикфорд остался практически без шансов. Азар добавил в копилку сборной еще одно очко и укрепил лидерство бельгийцев в борьбе за 3-е место.