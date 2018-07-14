Определен бронзовый призер ЧМ-2018

Бельгийцы смогли забить в ворота англичан два мяча и уверенно занять третье место на мундиале.

Автором первого гола стал бельгийский защитник Тома Менье . Игрок "ПСЖ" отличился на 4-й минуте. Этот гол стал самым быстрым в истории "красных дьяволов" на чемпионатах мира.