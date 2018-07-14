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Бельгийцы впервые в истории завоевала бронзу ЧМ
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Сборная Бельгии впервые в истории завоевала бронзу ЧМ 

Газета.Ru 26 минут назад
Фото: РИА Новости
Сборная Бельгии впервые в своей истории завоевала бронзовые награды на чемпионате мира по футболу, сообщает "Советский спорт".
В матче за третье место на мировом первенстве 2018 года "красные дьяволы" одержали победу над англичанами со счетом 2:0. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
До этого лучшим результатом бельгийцев было четвертое место на чемпионате мира 1986 года.
Ранее сообщалось, что церемония вручения бронзовых медалей чемпионата мира 2018 года состоялась на стадионе в Санкт-Петербурге.
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