Бельгийцы впервые в истории завоевала бронзу ЧМ

Сборная Бельгии впервые в истории завоевала бронзу ЧМ

Сборная Бельгии впервые в своей истории завоевала бронзовые награды на чемпионате мира по футболу, сообщает "Советский спорт"

В матче за третье место на мировом первенстве 2018 года "красные дьяволы" одержали победу над англичанами со счетом 2:0. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

До этого лучшим результатом бельгийцев было четвертое место на чемпионате мира 1986 года.

Ранее сообщалось, что церемония вручения бронзовых медалей чемпионата мира 2018 года состоялась на стадионе в Санкт-Петербурге.