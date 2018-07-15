Из посмешища в святые: как Акинфеев стал героем ЧМ

Почему Акинфеев стал одним из героев ЧМ-2018

Вратарь Игорь Акинфеев стал одним из главных героев чемпионата мира в составе сборной России, своей блестящей игрой принеся победу над испанцами в серии послематчевых пенальти на стадии 1/8 финала и в целом проведя отменный мундиаль. «Газета.Ru» объясняет, почему из неудачника крупных турниров Акинфеев превратился во всеобщего любимца россиян.

Бессменный голкипер и капитан сборной России по футболу Игорь Акинфеев на домашнем чемпионате мира наконец избавился от имиджа вечного неудачника крупных турниров (по крайней мере, на время) и показал, что действительно способен тащить сборную.

Сезон-2017/18 вообще является для 32-летнего вратаря в некотором смысле переломным.

В июле 2017 года в матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против АЕК он впервые с ноября 2006-го не пропустил (2:0) в рамках этого турнира и прервал печальную серию из отсутствия «сухих» игр, которая длилась 43 встречи подряд.

В этом же году голкипер впервые за шесть лет не вылетел с ЦСКА из еврокубков по итогам группового этапа, а лишь переместился из Лиги чемпионов в Лигу Европы, где впоследствии дошел до четвертьфинала.

Приятные сюрпризы ждали и на чемпионате мира — Акинфеев не стал всеобщим посмешищем, как того опасались многие, а, напротив, показал высокий уровень игры и заставил болельщиков скандировать свое имя не с издевкой, а с искренним уважением.

Нелепые ошибки преследуют Акинфеева всю его в целом довольно успешную карьеру, вытесняя из памяти людей отличные сейвы и оставляя порой только негативное впечатление об его игре.

Так, на чемпионате мира — 2014 голкипер невероятным образом не сумел удержать мяч в руках после дальнего удара игрока Южной Кореи Ли Гын Хо и подарил сопернику легкий гол.

Та встреча завершилась вничью (1:1), а Россия потеряла важнейшие очки и впоследствии не смогла выйти из группы.

На чемпионате Европы — 2016 Акинфеев особенно не чудил, но и не выручал после многочисленных ошибок партнеров в обороне (национальная команда вновь остановилась на стадии группового этапа). А на Кубке конфедераций — 2017 вратарь вновь персонально отличился с не самой лучшей стороны.

В решающем матче групповой стадии с Мексикой, в котором россиянам была нужна победа, Игорь при счете 1:1 неловко выбежал из ворот, не сумел остановить мяч и позволил нападающему Ирвину Лосано расстрелять пустой створ.

В преддверии чемпионата мира многие болельщики сомневались в необходимости оставлять голкипера в рамке ворот.

Однако большинство футбольных специалистов было уверено, что устраивать революцию на этой позиции не стоит.

«Чемпионат мира — это турнир, на котором должны выступать очень надежные люди, доказавшие, что они лучшие в своем амплуа на протяжении долгого времени.

Несмотря на чудовищную ошибку Акинфеева в матче против Южной Кореи на ЧМ-2014 и его промах на Кубке конфедераций — 2017 в матче против Мексики, я думаю, он свой лимит таких несчастных случаев уже исчерпал.

Домашний мундиаль станет турниром Акинфеева, на котором он докажет всем недоброжелателям, что является вратарем номер один и достойным наследником советской вратарской школы Льва Яшина, Рината Дасаева и других».

Такого же мнения придерживался и главный тренер сборной Станислав Черчесов , и Акинфеев отблагодарил его за доверие.

На домашнем мундиале голкипер оставил мрачные воспоминания о необъяснимых ляпах в прошлом и сыграл так, как он обычно играет за ЦСКА, — уверенно, на опыте, надежно.

Этого уже с лихвой хватило, чтобы оставить совершенно другое впечатление, чем то, которого опасливые зрители привыкли ожидать от Акинфеева на крупных турнирах. У некоторых россиян, которые не особенно следят за перипетиями Росссийской премьер-лиги, даже открылись глаза: оказывается, у сборной вполне добротный вратарь, которому лишь надо было справиться с некоторыми психологическими проблемами.

Что ж, хочется верить, что в сезоне-2017/18 и его летнем продолжении Акинфеев закрыл все свои гештальты и теперь готов закрепиться в новом статусе любимца широкой российской публики.

Игра сборной России в обороне обычно оставляет желать лучшего, что нередко подводило Акинфеева в предыдущие годы. Например, тот же гол мексиканца Лосано на Кубке конфедераций случился во многом не только из-за неловкой игры вратаря на выходе, но и потому, что защита позволила пройти длинному пасу на соперника, а затем каким-то образом оставила своего капитана с ним один на один.

Что творилось в обороне на Евро-2016, не хочется даже вспоминать.

Тогда весь состав сборной мог оставаться в середине поля, пока Уэльс спокойно убегал в очередную контратаку.

На мундиале-2018 произошло чудо, которого никто не ждал: подопечные Черчесова заиграли в защите надежно как никогда.

Недаром сборная России даже после своего вылета в четвертьфинале продолжала сохранять лидерство по статистическим показателям действий в обороне.

Отечественные игроки совершили 259 защитных действий —

в общую сумму входят выносы, отборы, а также сейвы вратаря, которые, очевидно, составляют здесь меньшую часть.

При встрече с не самыми сильными соперниками, вроде Саудовской Аравии и Египта, защита и вовсе оставляла Акинфеева без дела, так что его практически не было видно в игре.

В матче с Уругваем произошел провал (0:3), но та встреча уже ничего не решала в плане попадания в плей-офф и команда изначально действовала без нескольких ключевых игроков, включая двух защитников, так что можно вынести эту игру за скобки.

В противостоянии с Испанией на стадии 1/8 финала оборона снова не дала вражеским нападающим огорчить Акинфеева: единственный мяч «красной фурии» стал следствием неудачного попадания мяча в пятку Сергея Игнашевича — автогол.

В остальном защита закрыла свою штрафную на замок, чем изрядно облегчила голкиперу задачу.

И, конечно, важнейшим фактором того, что Акинфеев сумел завоевать любовь многих болельщиков, стали его подвиги в серии пенальти против испанцев в 1/8 финала, а затем и против хорватов — в 1/4.

Игра на «ленточке», спасения с близкого расстояния — это вообще сильная сторона вратаря ЦСКА, и послематчевые пенальти не являются исключением.

До игры со сборной Хорватии он вообще ни разу не проигрывал в серии 11-метровых, одержав пять побед подряд.

А уж в серии с испанцами Игорь отразил целых два удара — от полузащитника «Атлетико» Коке и форварда «Сельты» Яго Аспаса

После этого в сети даже начали появляться мемы с изображением вратаря в образе многорукого Шивы, а в барах и в фан-зонах по всей стране люди распевали «Наш святой Акинфеев» на манер Seven Nation Army.

На домашнем чемпионате мира Акинфеев показал свой привычно высокий уровень игры, который хорошо знаком тем, кто следит за чемпионатом России, и сумел не допустить неожиданных глупых ляпов, преследовавших его на предыдущих крупных турнирах.

К тому же две встречи плей-офф сложились таким образом, что сборная России была вынуждена бить послематчевые пенальти, в которых голкипер сумел проявить себя во всей красе.

Остается надеяться, что Игорь сохранит накопленную уверенность и в оставшиеся годы карьеры будет демонстрировать исключительно такую игру, окончательно забыв о чудовищных ошибках прошлого.