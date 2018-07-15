«Хорваты не усташи»: как Москва готовится к финалу

Президент Хорватии поблагодарила Россию на русском языке

Грузовики во дворах, провалившиеся дельцы, ценители водки из Хорватии, разговоры об усташах и щепотка арабов — «Газета.Ru» рассказывает о том, что происходило вблизи «Лужников» за пару часов до финального матча чемпионата мира Франция — Хорватия. Сегодня вечером наставник «трехцветных» Дидье Дешам может присовокупить к своей золотой медали мундиаля-1998, которую он завоевал как игрок, аналогичную награду уже в качестве тренера. А ведь специалисту, который два года назад вывел своих в финал Евро, нет еще и 50 лет!

Неожиданный порыв ветра сорвал с двери подъезда листок бумаги. Совершив «петлю Нестерова», тот, шелестя, приземлился под колеса машины. В этом просматривался символизм. Объявления с призывом подороже сдавать свое жилье «иностранным гостям» отныне не актуальны. Пестрый карнавал покидает Москву, которая уже в понедельник вернется к обычной повседневной жизни.

Интересно, нажились ли предприимчивые дельцы. В старательно расклеенных по району «Лужников» объявлениях они сулили владельцам квартир не менее 100 тыс. рублей за месяц футбольного форума. Но раз листочки так и остались висеть к 15 июля, посредники просчитались. Народ либо действовал напрямую, либо просто игнорировал возможность срубить по-легкому деньги.

С раннего утра в прилегающих к спортивному комплексу кварталах работали службы безопасности. Гигантские грузовики перекрывали проход в окрестные дворы.

В кабины рассадили по два суровых сотрудника, которые на вопрос о целях акции отвечали только: «Так надо». Возможно, принятые меры позволят спасти придомовые территории от ненужной активности хорватских фанов. А то уже случалось, когда фасады зданий превращали в общественный туалет…

Одна из подходящих прямо к стадиону местных улиц, названная в честь героя Великой отечественной войны генерала Льва Доватора , в последние дни превратилась в выездную штаб-квартиру загребского фан-бюро. По иронии, знаменитый полководец вполне мог сталкиваться с составленными из хорватов дивизиями в боях под Москвой.

Сегодняшние ребята в «пламенных» майках прибыли в российскую столицу с мирными целями. По их рассказам, после победного полуфинала с Англией (2:1) все, кто имеет в Хорватии какие-то накопления, бросились покупать билеты на матч — и вопрос цены перед ними не стоял.

«Какие деньги, такое событие случается раз в жизни. Пусть я на пять лет залезу в долги, но здесь присутствовать обязан!» — объяснил болельщик средних лет по имени Златко, который с друзьями облюбовал бар на углу. Еще недавно на это заведение сурово взирал со стены соседнего дома сам Доватор.

Красивые муралы с портретами выдающихся военных, как известно, появились в Москве к 70-летию победы. Увы, один из ливней уничтожил искуссное творение…

Такие страны, как Хорватия, у нас принято считать менее успешными в социально-экономическом плане. Поначалу на приехавших хорватов в столице смотрели едва ли не как бедняков. Однако средние зарплаты в их стране, как выяснилось, вполне сопоставимы с московскими, и намного превосходят наши региональные.

Того же Златко очень обрадовали цены на алкоголь в магазине крупной сети. Он, как многие его соотечественники, воздал похвалы дешевой и «укусной» русской водке, но все же признал, что балканская ракия «найболе». В гастрономическом отношении хорватов искренне изумило обилие иноземной кухни в российских ресторациях. Златко недоумевал, почему столь богат выбор грузинских, армянских или, скажем, итальянских блюд, но при этом днем с огнем не сыщешь, где пообедать в исконно русской традиции. Ответа на актуальный вопрос не нашлось…

В момент прощания Златко затронул тему истории с отсылом к усташам в песнях футболистов сборной и болельщицкой экипировки.

Любители фашистов, сказал он, составляют подавляющее меньшинство — в Хорватии по-прежнему хватает тех, чьи родственники сами пострадали от зверств адептов движения поглавника Анте Павелича.

Однако радикалы, как и везде, гиперактивны, добавил Златко, поэтому создается ощущение поголовного увлечения хорватской нации идеями расовой сегрегации.

Еще накануне вечером покой улицы Доватора нарушала громкая речь на сербохорватском языке. По мере возлияний, хорваты переходили на песни, но вскоре успокоились. Впереди их ждал большой день, и требовалось накопить силы.

Увы, сравнить их поведение с французами оказалось не так легко. Просто потому, что все попытки обнаружить кого-то хоть отдаленно похожего на поклонника сборной Дидье Дешама не увенчались успехом. Вообще сложилось устойчивое впечатление, что большие державы теряют интерес к фанатизму, концентрируясь на другом, более мелком, но одновременно важном для себя лично.

В той же Франции не решена проблема миграции и социальной напряженности в обществе. Выйти на Елисейские поля французы еще могут, но уехать болеть за свою команду в другую страну уже не для них. Поэтому атмосферу первой части мундиаля делали южноамериканцы, а на решающих стадиях в авангард выдвинулись хорваты. Их, может, и мало, зато они в тельняшках. Вернее, в красных клетках, что выделит хорвата на любом фоне.

Ни одна делегация не создала в России-2018 столько шума, как посланцы четырехмиллионного государства у берегов Адриатики.

Тут вам и бесконечные лозунги «Слава Украине», и президент-болельщица, и многое другое, не менее интересное.

Глава государства, кстати, записала очередное послание прямо из самолета, которым вновь прибыла в Москву на футбол. Теперь Колинда Грабар-Китарович поблагодарила Россию за теплый прием, призвав наших болеть за Хорватию в финале.

Как ни странно, опрос показал, что большая часть россиян действительно за «пламенных». Здесь традиционные симпатии к андердогу переплетаются с позитивными впечатлениями от игры сборной и внезапно вспыхнувшей любовью к Грабар-Китарович.

Да-да, в России у хорватского лидера уже образовался собственный фан-клуб. Многие наши искренне завидуют хорватам, чье руководство так открыто и доступно, улыбчиво и непосредственно.

Друг Златко, впрочем, не разделил отношение россиян к своему президенту, но предпочел не вдаваться в детали. Чужие политики всегда воспринимаются лучше, чем свои. Хотя бы потому, что не успели надоесть…

У самих «Лужников» за пару часов до игры можно было встретить вьетнамцев и мексиканцев, аргентинцев и бразильцев. Море россиян. Щепотку арабов. Французов все не было, и это, конечно, выносило мозг. Какой еще народ не прибыл бы на собственный финал? Ведь сегодня Дешам может стать третьей личностью в истории, кто завоевал Кубок мира и как игрок, и как тренер. Ау, «трехцветные», где же вы?!

Игру обслужит аргентинская бригада судей во главе с Нестором Питаной. Теперь понятно, чем вызван интерес к финалу людей в обличье «альбиселесте»?

Арбитр так обрадовался назначению, что принялся строчить «твиты» на русском языке. В одном из постов он вызвал добрый смех нашей публики, написав в субботу вечером, что «будет спать со своими коллегами». Впрочем, Питану все поняли верно…

«Это самый важный день в нашей карьере», — подчеркнул аргентинец.

Важнейший и для многих других. Кто-то после финального свистка Питаны вознесется до небес, другие будут рыдать из-за упущенной возможности. За «Лужниками» намерены следить 3 млрд землян. Такого ажиотажа к нашей стране не было еще никогда, и едва ли это повторится…

ЧМ уезжает в Катар, где через 4,5 года обещают не менее интересное приключение.