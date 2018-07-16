Миллионы украинцев посмотрели ЧМ-2018

Чемпионат мира в России посмотрела половина жителей Украины

Трансляции с чемпионата мира по футболу 2018 года на Украине посмотрели 19 млн человек, сообщила пресс-служба телеканала «Интер» со ссылкой на данные телемониторинга.

«Трансляции всех футбольных матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2018, включая церемонии открытия и закрытия чемпионата, на телеканале «Интер» посмотрели 19 млн человек на Украине», — приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы телеканала.

Стоит заметить, что население Украины по состоянию на 2018 год по официальным данным составляет чуть более 42 млн человек.

В сообщении говорится, что самыми рейтинговыми стали четвертьфиналы, полуфиналы и финал турнира. Решающую игру чемпионата смотрели 6,7 млн украинцев.

«Доля поединка Франция — Хорватия среди зрителей 18+ на Украине составила 31,6%, в городах с населением более 50 тыс. — 36,6%. По аудитории 18-54 в крупных городах доля матча — 35,4%», — говорится в сообщении.

«Интер» отмечает, что финал ЧМ-2018 оказался главным событием дня и «безоговорочным лидером своего слота».

Лидером в своем слоте оказался и матч за третье место между сборными Бельгии и Англии, который смотрели примерно 25% телеаудитории 18+.

Отметим, что популярностью на Украине пользовалась также игра сборных России и Испании, причем украинцы массово болели за российских футболистов.