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Миллионы украинцев посмотрели ЧМ-2018
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Чемпионат мира в России посмотрела половина жителей Украины 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Трансляции с чемпионата мира по футболу 2018 года на Украине посмотрели 19 млн человек, сообщила пресс-служба телеканала «Интер» со ссылкой на данные телемониторинга.
«Трансляции всех футбольных матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2018, включая церемонии открытия и закрытия чемпионата, на телеканале «Интер» посмотрели 19 млн человек на Украине», — приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы телеканала.
Стоит заметить, что население Украины по состоянию на 2018 год по официальным данным составляет чуть более 42 млн человек.
В сообщении говорится, что самыми рейтинговыми стали четвертьфиналы, полуфиналы и финал турнира. Решающую игру чемпионата смотрели 6,7 млн украинцев.
«Доля поединка Франция — Хорватия среди зрителей 18+ на Украине составила 31,6%, в городах с населением более 50 тыс. — 36,6%. По аудитории 18-54 в крупных городах доля матча — 35,4%», — говорится в сообщении.
«Интер» отмечает, что финал ЧМ-2018 оказался главным событием дня и «безоговорочным лидером своего слота».
Лидером в своем слоте оказался и матч за третье место между сборными Бельгии и Англии, который смотрели примерно 25% телеаудитории 18+.
Отметим, что популярностью на Украине пользовалась также игра сборных России и Испании, причем украинцы массово болели за российских футболистов.
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