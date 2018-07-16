Расстроенных после ЧМ хорватов встретили с истребителями

Хорватов на родине встретили с истребителями

Нападающий сборной Хорватии Марио Манджукич поделился в Instagram-сторис фото того, как истребитель МиГ-21 сопровождает лайнер национальной команды по пути домой.

В финальном матче ЧМ-2018 «шашечные» уступили французам 4:2 и стали серебряными призёрами турнира. Лучшим игроком чемпионата был признан хорватский полузащитник, капитан сборной Лука Модрич

instagram.com/@mariomandzukic_official

Несмотря на поражение игроков Хорватии на родине их встретили, как героев. Впервые за историю хорваты прошли в полуфинал ЧМ и заняли второе место.