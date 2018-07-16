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Расстроенных после ЧМ хорватов встретили с истребителями
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Хорватов на родине встретили с истребителями 

News.ru 1 час назад
Фото: @fifaworldcup_ru
Нападающий сборной Хорватии Марио Манджукич поделился в Instagram-сторис фото того, как истребитель МиГ-21 сопровождает лайнер национальной команды по пути домой.
В финальном матче ЧМ-2018 «шашечные» уступили французам 4:2 и стали серебряными призёрами турнира. Лучшим игроком чемпионата был признан хорватский полузащитник, капитан сборной Лука Модрич.
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instagram.com/@mariomandzukic_official
Несмотря на поражение игроков Хорватии на родине их встретили, как героев. Впервые за историю хорваты прошли в полуфинал ЧМ и заняли второе место.
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