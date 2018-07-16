Около 2 млн человек побывало в фан-зоне в Москве

Около 2 млн болельщиков побывало в фан-зоне на Воробьёвых горах в Москве за время ЧМ-2018

Глава департамента спорта и туризма российской столицы Николай Гуляев сообщил количество человек, посетивших фан-зону на Воробьёвых горах в Москве за всё время проведения чемпионата мира 2018 года в России. «С учётом всех проводимых мероприятий Фестиваль болельщиков в Москве посетили 1 млн 912 тыс. человек», — приводит слова Гуляева «Интерфакс». Он заявил, что ЧМ-2018 в России подарил доброжелательную и праздничную атмосферу. «Уверен, что чемпионат надолго запомнится жителям и многочисленным гостям города», — заключил Гуляев. По ожиданиям, демонтаж площадки фан-зоны на Воробьёвых горах завершится 24 июля. Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков сообщил, что болельщики, приехавшие на чемпионат мира 2018 года по футболу, разобрали лампочки на Никольской улице.