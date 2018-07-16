Около 2 млн человек побывало в фан-зоне в Москве

Глава департамента спорта и туризма российской столицы Николай Гуляев сообщил количество человек, посетивших фан-зону на Воробьёвых горах в Москве за всё время проведения чемпионата мира 2018 года в России.
«С учётом всех проводимых мероприятий Фестиваль болельщиков в Москве посетили 1 млн 912 тыс. человек», — приводит слова Гуляева «Интерфакс».
Он заявил, что ЧМ-2018 в России подарил доброжелательную и праздничную атмосферу.
«Уверен, что чемпионат надолго запомнится жителям и многочисленным гостям города», — заключил Гуляев.
По ожиданиям, демонтаж площадки фан-зоны на Воробьёвых горах завершится 24 июля.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков сообщил, что болельщики, приехавшие на чемпионат мира 2018 года по футболу, разобрали лампочки на Никольской улице.