Ещё
Около 2 млн человек побывало в фан-зоне в Москве
Далее:
Читайте также:
Ещё

Около 2 млн болельщиков побывало в фан-зоне на Воробьёвых горах в Москве за время ЧМ-2018 

RT на русском 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Глава департамента спорта и туризма российской столицы Николай Гуляев сообщил количество человек, посетивших фан-зону на Воробьёвых горах в Москве за всё время проведения чемпионата мира 2018 года в России.
«С учётом всех проводимых мероприятий Фестиваль болельщиков в Москве посетили 1 млн 912 тыс. человек», — приводит слова Гуляева «Интерфакс».
Он заявил, что ЧМ-2018 в России подарил доброжелательную и праздничную атмосферу.
«Уверен, что чемпионат надолго запомнится жителям и многочисленным гостям города», — заключил Гуляев.
По ожиданиям, демонтаж площадки фан-зоны на Воробьёвых горах завершится 24 июля.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков сообщил, что болельщики, приехавшие на чемпионат мира 2018 года по футболу, разобрали лампочки на Никольской улице.
RT на русском: последние новости
Трамп поздравил Путина с проведением великолепного ЧМ по футболу Президент Хорватии поблагодарила россиян на русском языке: «Спасибо за сердечный приём!» Форсберг заявил, что сборная Швеции гордится своим выступлением на ЧМ-2018
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
За «сухого» Путина оправдались30
Известный российский чемпион найден мертвым25
Расстроенных после ЧМ хорватов встретили с истребителями45
На поле в финале ЧМ произошел скандал565
Моуринью ужаснул скандал в финале ЧМ-2018231
Видео
01:24
Известный российский чемпион найден мертвым
MMA
01:14
Почему Pussy Riot выбежали на поле в финале ЧМ
Футбол Статьи
00:38
Трамп впервые высказался о ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:11
Фанатов наказали за попытку достать мяч
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:36
Моуринью ужаснул скандал в финале ЧМ-2018
Футбол
00:24
Фанаты отметили победу на ЧМ погромами
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:22
Устроивших скандал на ЧМ Pussy Riot‍ оштрафуют
Футбол Общество
00:27
Президент Хорватии обратилась к россиянам
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:22
Допрос Pussy Riot после скандала на ЧМ попал на видео
Футбол
04:09
Медведеву-диссидентку затравили в Сети
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение