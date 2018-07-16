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Стадион для ЧМ поплыл. Что вообще происходит?
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Стадион в Волгограде поплыл. Что вообще происходит? 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Instagram
Всего за несколько часов до завершения чемпионата мира по футболу в Волгограде дождём смыло часть склона перед новым стадионом. Местные СМИ сообщают, что внутри стадион также не обошёлся без повреждений. Он обесточен, внутренние помещения залиты водой. Также не выдержала напора воды плитка: смыло часть тротуара.
В Сети появилось множество фото и видео с территории, прилегающей к стадиону.
Вид сбоку.
Ещё видео.
Плитка проваливается перед входом на стадион.
Берегоукрепление и тротуар смыло с улицы Маршала Чуйкова на нулевую Продольную магистраль, туда вынесло тонны песка.
Стоимость «Волгоград Арены» составила 17 млрд рублей. Стадион принял четыре матча группового этапа ЧМ-2018. На нём прошли матчи Тунис — Англия, Нигерия — Исландия, Саудовская Аравия — Египет и Япония — Польша. Вместимость стадиона — 45 586 зрителей. В грядущем сезоне на нём будет проводить домашние матчи клуб ФНЛ «Ротор».
Компания «Спорт Инжиниринг», которой принадлежит «Волгоград Арена», прокомментировала подмыв склона. Представитель компании сообщил, что произошёл подмыв прилегающей территории, а сам стадион не затоплен. А даже если есть какие-то протечки, уверяет представитель компании, они будут немедленно ликвидированы.
Между тем дорожные службы пытаются ликвидировать последствия разгула стихии. Из-за сохраняющегося штормового предупреждения в Волгограде введён режим чрезвычайной ситуации, в городе серьёзные перебои в работе общественного транспорта.
Напомним, ранее провалилась часть тротуара на прилегающей территории к другому стадиону, построенному к ЧМ-2018. В Нижнем Новгороде дождь также подмыл склон, из-за чего «уплыла» брусчатка.
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