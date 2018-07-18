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Хорваты устроили вечеринку с обвиненным в фашизме певцом
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Хорваты устроили вечеринку с обвиненным в фашизме певцом 

Рамблер 6 часов назад
Фото: Instagram
Вечеринку в Загребе, устроенную в честь сборной Хорватии по футболу, посетил певец Марко Перкович, которого обвиняли в фашизме из-за исполнения песен усташей. Об этом сообщает Sport24.ru.
Фотографию с Перковичем также опубликовал в своем Instagram игрок сборной Хорватии Иван Ракитич.
Life отмечает, что на концерте в честь сборной Перкович исполнял «нейтральные» патриотические песни. Политик Горан Марич объяснил приглашение музыканта тем, что его «хотели видеть игроки».
В 2002 году Перкович исполнил на концерте несколько песен, которые были популярны среди усташей во время Второй мировой войны. Позже его выступления запретили в Амстердаме, а также пытались отменить в Германии и Австралии. Сам Перкович называет себя не фашистом, а патриотом.
Фашистское движение усташей несет ответственность за геноцид сербов, евреев и цыган, а также создание концлагерей.
Ранее СМИ писали о расследовании, которое FIFA начала во время ЧМ-2018 из-за поведения фанатов сборной Хорватии. Несколько болельщиков якобы пришли на матч с баннером усташей.
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