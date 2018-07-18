Хорваты устроили вечеринку с обвиненным в фашизме певцом

Вечеринку в Загребе, устроенную в честь сборной Хорватии по футболу, посетил певец Марко Перкович, которого обвиняли в фашизме из-за исполнения песен усташей. Об этом сообщает Sport24.ru.

Фотографию с Перковичем также опубликовал в своем Instagram игрок сборной Хорватии Иван Ракитич

Life отмечает, что на концерте в честь сборной Перкович исполнял «нейтральные» патриотические песни. Политик Горан Марич объяснил приглашение музыканта тем, что его «хотели видеть игроки».

В 2002 году Перкович исполнил на концерте несколько песен, которые были популярны среди усташей во время Второй мировой войны. Позже его выступления запретили в Амстердаме, а также пытались отменить в Германии и Австралии. Сам Перкович называет себя не фашистом, а патриотом.

Фашистское движение усташей несет ответственность за геноцид сербов, евреев и цыган, а также создание концлагерей.

Ранее СМИ писали о расследовании, которое FIFA начала во время ЧМ-2018 из-за поведения фанатов сборной Хорватии. Несколько болельщиков якобы пришли на матч с баннером усташей.