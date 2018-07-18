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Топ-10 недостатков ЧМ-2018
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Опубликован топ-10 недостатков ЧМ-2018 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»
«Чемпионат» составил список проблем, которые возникли во время проходившего в России чемпионата мира по футболу.
На первое место издание поставило «Fair play от японцев».
«Чемпионат» отмечает, что сборная Японии стала первой командой, вышедшей из группы благодаря меньшему количеству карточек. В последнем туре команда специально удерживала поражение (0:1) и ни разу не пробила в створ.
Второе место досталось волгоградской мошкаре, которая атаковала болельщиков и футболистов. Игрок сборной Англии Гарри Кейн жаловался, что во время матча с командой Туниса насекомые залетали ему в рот и нос.
Замыкает тройку лидеров «политика в футболе». «Чемпионат» отмечает, что из-за антипиара в Россию приехало меньше европейцев. В эту же категорию попадает и инцидент с игроком сборной Хорватии Домагоем Видой, сказавшим на видео «слава Украине».
Также «Чемпионат» включил в свой список пустые сектора в Екатеринбурге на матче Египет-Уругвай, пробки у аэропорта Внуково, матчевые стаканы, на которых забыли написать названия двух стран, и поднявших цены таксистов.
Издание упомянуло акцию Pussy Riot во время ЧМ, «сбившую темп хорватских атак», и размытие ливнями территории у стадионов в Нижнем Новгороде и Волгограде.
Замыкают рейтинг «официально не связанные» с ЧМ инициативы правительства по НДС и пенсионному возрасту.
Чемпионат мира по футболу проходил с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах.
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