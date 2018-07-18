Опубликован топ-10 недостатков ЧМ-2018

«Чемпионат» составил список проблем, которые возникли во время проходившего в России чемпионата мира по футболу.

На первое место издание поставило «Fair play от японцев».

«Чемпионат» отмечает, что сборная Японии стала первой командой, вышедшей из группы благодаря меньшему количеству карточек. В последнем туре команда специально удерживала поражение (0:1) и ни разу не пробила в створ.

Второе место досталось волгоградской мошкаре, которая атаковала болельщиков и футболистов. Игрок сборной Англии Гарри Кейн жаловался, что во время матча с командой Туниса насекомые залетали ему в рот и нос.

Замыкает тройку лидеров «политика в футболе». «Чемпионат» отмечает, что из-за антипиара в Россию приехало меньше европейцев. В эту же категорию попадает и инцидент с игроком сборной Хорватии Домагоем Видой, сказавшим на видео «слава Украине».

Также «Чемпионат» включил в свой список пустые сектора в Екатеринбурге на матче Египет-Уругвай, пробки у аэропорта Внуково , матчевые стаканы, на которых забыли написать названия двух стран, и поднявших цены таксистов.

Издание упомянуло акцию Pussy Riot во время ЧМ, «сбившую темп хорватских атак», и размытие ливнями территории у стадионов в Нижнем Новгороде и Волгограде.

Замыкают рейтинг «официально не связанные» с ЧМ инициативы правительства по НДС и пенсионному возрасту.

Чемпионат мира по футболу проходил с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах.