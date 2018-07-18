Письмо хорватского тренера к политикам оказалось фейком

Критическое письмо Далича к властям Хорватии оказалось подлогом

Открытое письмо главного тренера сборной Хорватии Златко Далича , в котором тот выражал недовольство политиками страны оказалось подделкой. Письмо от имени тренера написал Игор Премужич, который сам сознался в подлоге.

«Вчера я написал текст из параллельной вселенной, в которой Златко Далич и все игроки сборной близки к политической ситуации в стране. И там Далич ведет себя как настоящий атлет и патриот. Теперь же я признаюсь автором текста, он написан не Даличем», — говорится в обращении Премужича.

В письме от имени Далича Премужич призывал хорватских политиков не использовать успех сборной на ЧМ-2018 себе во благо и укорял их во множестве проблем в стране.