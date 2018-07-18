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Письмо хорватского тренера к политикам оказалось фейком
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Критическое письмо Далича к властям Хорватии оказалось подлогом 

SPORT24.ru 5 часов назад
Фото: Reuters
Открытое письмо главного тренера сборной Хорватии Златко Далича, в котором тот выражал недовольство политиками страны оказалось подделкой. Письмо от имени тренера написал Игор Премужич, который сам сознался в подлоге.
«Вчера я написал текст из параллельной вселенной, в которой Златко Далич и все игроки сборной близки к политической ситуации в стране. И там Далич ведет себя как настоящий атлет и патриот. Теперь же я признаюсь автором текста, он написан не Даличем», — говорится в обращении Премужича.
В письме от имени Далича Премужич призывал хорватских политиков не использовать успех сборной на ЧМ-2018 себе во благо и укорял их во множестве проблем в стране.
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