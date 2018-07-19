В РЖД заявили об ущербе от болельщиков

Болельщики ЧМ-2018 нанесли РЖД ущерб на миллион рублей, заявил генеральный директор транспортной дирекции ЧМ Кирилл Поляков . Об этом сообщает «Интерфакс».

Основная причина ущерба — воровство в бесплатных поездах. Болельщики воровали подстаканники, одеяла и другие вещи.

Между Москвой и городами, где проводились матчи ЧМ-2018, были запущены бесплатные поезда. Воспользоваться правом бесплатного проезда могли обладатели билетов на матчи и паспортов болельщика.

Чемпионат мира по футболу проходил с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах.