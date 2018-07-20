Названа причина громкого скандала на ЧМ-2018

Гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин заявил, что трибуны «Екатеринбург Арены» на матче Египет-Уругвай оказались пустыми из-за не приехавших иностранцев. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По словам Сорокина, «подавляющее большинство» пустых мест предназначались египтянам.

«С этим ничего поделать нельзя», — подчеркнул он.

Сорокин также прокомментировал информацию о том, что места пустовали из-за «спонсорских билетов». Он отметил, что за билеты для спонсоров тоже платят деньги.

«Но что поделать, если билет был выкуплен и получен, но человек в результате не пришел?» — сказал он.

В целом, по его словам, стадионы во время ЧМ заполнялись на 98 процентов.

Ранее сообщалось, что на матч Египет-Уругвай не пришли более пяти тысяч человек, купивших билеты. В FIFA это объясняли неявкой людей из клиентских групп.