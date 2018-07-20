Charlie Hebdo снова оскандалился

Макрон вместо обезьян. Появилась истинная обложка Charlie Hebdo

Разлетевшуюся по сети обложку Charlie Hebdo с изображением национальной сборной в качестве обезьян разоблачили как фейк. Настоящей обложкой французского сатирического журнала стала карикатура с изображением игроков сборной с профилем президента страны Эммануэля Макрона

Об этом сообщил журналист Reuters Мишель Роуз в Twitter.

Как сообщает Ura.ru, на обложке поменялись не только лица французских футболистов, но и их фамилии на футболках. Так защитник сборной Франции Самюэль Умтити стал Умти Макроном, а нападающий Анутан Гризманн — Гриз Макроном.

Ранее в сети появилась якобы ставшая обложкой Charlie Hebdo карикатура с изображением обезьян и кубком чемпионата мира по футболу.

Напомним, его получила французская национальная команда после победы над сборной Хорватии со счетом 4:2 в финале мундиаля, который прошел в России.