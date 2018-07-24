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Названы суммы гонораров российских клубов за ЧМ-2018
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Названы суммы гонораров российских клубов за ЧМ-2018 

Рамблер 5 часов назад
Фото: Reuters
Российским футбольным клубам заплатят за участие их игроков в чемпионате мира по футболу 2018 года, сообщает «Интерфакс».
Всего Международная федерация футбола заложила 209 миллионов долларов на компенсации всем командам, которым принадлежат игроки. Российские, согласно предварительным расчетам ФИФА, должны получить 10 миллионов.
Больше других получит петербургский «Зенит» — почти два миллиона. Среди действующих футболистов, а также тех, кто играл за клуб в течение последних двух лет, участие которых в мундиале организация также компенсирует, на первенстве мира выступили россияне Артем Дзюба, Юрий Жирков, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Игорь Смольников и Андрей Лунев, бразилец Жулиано, бельгиец Аксель Витсель и серб Бранислав Иванович.
Московский «Локомотив» должен получить 1,75 миллиона за участие в чемпионате мира россиян Алексея и Антона Миранчуков, хорвата Ведрана Чорлуки, португальца Мануэла Фернандеша, перуанца Джефферсона Фарфана и поляка Мацея Рыбуса.
Московскому ЦСКА достанется 1,66 миллиона за россиян Игоря Акинфеева, Александра Головина, Сергея Игнашевича, Алана Дзагоева и Марио Фернандеса, а также за исландца Хердура Магнуссона.
Кроме того, тульский «Арсенал» получит компенсацию за россиянина Владимира Габулова, ранее выступавшего за клуб.
Точные суммы, которые получат команды, ФИФА определит до конца 2018 года.
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