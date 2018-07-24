Названы суммы гонораров российских клубов за ЧМ-2018

Российским футбольным клубам заплатят за участие их игроков в чемпионате мира по футболу 2018 года, сообщает «Интерфакс»

Всего Международная федерация футбола заложила 209 миллионов долларов на компенсации всем командам, которым принадлежат игроки. Российские, согласно предварительным расчетам ФИФА, должны получить 10 миллионов.

Кроме того, тульский «Арсенал» получит компенсацию за россиянина Владимира Габулова , ранее выступавшего за клуб.

Точные суммы, которые получат команды, ФИФА определит до конца 2018 года.